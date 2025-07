Avtoimunske bolezni: ko telo napada njegov glavni zaščitnik

Z dobrim imunskim sistemom se človek lažje ubrani številnih bolezni. A imunski sistem je lahko tudi največji človekov sovražnik. In sicer v primerih, ko je preveč aktiven oziroma ko začne napadati in poškoduje tkiva telesa. Te celice namreč prepozna kot tujek, ki ga želi uničiti. Posledica tega so različna vnetja, ki sčasoma povzročijo okvare na prizadetem organu. V takih primerih govorimo o avtoimunskih boleznih.

Med najpogostejšimi velja omeniti revmatoidni artritis, sistemski eritematozni lupus, vnetno črevesno bolezen, multiplo sklerozo, sladkorno bolezen tipa 1, guillain-barréjev sindrom, kronično vnetno demielinizirajočo polinevropatijo, luskavico, gravesovo bolezen, gashimotov tiroiditis, miastenijo gravis, sklerodermo in vaskulitis.

Za gravesovo bolezen so značilne izbuljene oči. FOTO: Zarina Lukash/Getty Images

Pri vaskulitisu gre za vnetje krvnih žil. Ni samostojna bolezen, ampak bolezensko stanje, ki spremlja avtoimunske bolezni vezivnega tkiva, kot sta revmatoidni artritis in sistemski eritematozni lupus. Vaskulitus lahko prizadene kateri koli organ, zato se simptomi razlikujejo in se lahko pojavijo skoraj kjer koli v telesu.

Za revmatoidni artritis je značilno vnetje, otekanje in bolečine v sklepih. Če se ga ne zdravi, lahko postopoma povzroči trajno poškodbo sklepov. Pri lupusu se razvijejo avtoimunska protitelesa, ki se lahko pritrdijo na tkiva po vsem telesu. Ta bolezen najpogosteje napade sklepe, pljuča, krvne celice, živce in ledvice. Skleroderma je znana tudi kot sistemska skleroza. Gre za kronično vezivno bolezen, ki povzroča vnetje kože in drugih delov telesa. Telo zato proizvaja preveč kolagena, kar vodi do vidne otrdelosti kože in tudi do poškodb krvnih žil in organov, kot so srce, pljuča in ledvica. Če je živcem onemogočena pravilna stimulacija mišic, govorimo o miasteniji gravis. Če protitelesa imunskega sistema napadajo ščitnico in počasi uničujejo celice, ki proizvajajo ščitnični hormon, govorimo o hashimotovem tiroiditisu.

Luskavica najpogosteje prizadene kožo komolcev. FOTO: Suze777/Getty Images

Simptomi vključujejo utrujenost, zaprtje, povečanje telesne teže, depresijo, suho kožo in občutljivost za mraz. S ščitnico je povezana tudi gravesova bolezen. V tem primeru imunski sistem proizvaja protitelesa, ki povzročijo, da ščitnica v kri sprošča preveč ščitničnih hormonov. Simptomi lahko vključujejo izbuljene oči, izgubo teže, živčnost, razdražljivost, hiter srčni utrip, šibkost in krhke lase.

Luskavica doleti od dva do tri odstotke svetovnega prebivalstva, v Sloveniji je obolelih okoli 40.000 ljudi.

Napad na živčne celice

Med avtoimunskimi boleznimi je zagotovo najbolj znana multipla skleroza. V tem primeru imunski sistem napada živčne celice, kar povzroča simptome, ki lahko vključujejo bolečino, slepoto, šibkost, slabo koordinacijo in mišične krče. Pri sladkorni bolezni tipa 1 so tarča napada in uničenja celice trebušne slinavke, ki proizvajajo inzulin. Ljudje s sladkorno boleznijo tipa 1 potrebujejo injekcije inzulina. Pri kronični vnetni demielinizirajoči polinevropatiji imunski sistem napada periferni živčni sistem. Če se je ne zdravi zgodaj, bo približno 30 odstotkov ljudi s to boleznijo sčasoma moralo uporabljati invalidski voziček.

Imunski sistem lahko napade tudi sluznico črevesja, kar povzroča drisko, krvavitve iz danke, nujno odvajanje blata, bolečino v trebuhu, vročino in izgubo teže. V takem primeru govorimo o dveh glavnih oblikah vnetne črevesne bolezni, ulceroznem kolitisu in crohnovi bolezni. Luskavica je kronična vnetna avtoimunska kožna bolezen, za katero so značilna žarišča zadebeljene, pordele kože, ki se lušči. Najpogosteje prizadene kožo komolcev, kolen, ledvenega predela, zatilja, lasišče in nohte. Doleti od dva do tri odstotke svetovnega prebivalstva, v Sloveniji je obolelih okoli 40.000 ljudi.