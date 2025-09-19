Apiterapija lahko reši marsikatero tegobo

​Med najpogosteje uporabljamo jeseni in pozimi, ko ga dodajamo čaju. Še posebno takrat, ko zbolimo zaradi katerega od respiratornih virusov. Že od nekdaj velja za naravno zdravilo –​ tako kot cvetni prah, propolis, čebelji vosek, matični mleček, čebelji strup in apilarnil.

Veda, s pomočjo katere preprečujemo, zdravimo ali rehabilitiramo človeka s pomočjo omenjenih čebeljih pridelkov, se imenuje apiterapija. Za kako pomembno področje gre, dokazuje že to, da je Čebelarska zveza Slovenije (ČZS) v letu 2007 ustanovila komisijo za apiterapijo, ki spremlja razvoj te veje medicine doma in po svetu. Čebelarska zveza društev Štajerske (ČZDŠ) na svoji spletni strani podrobneje razloži, za katere tegobe so najbolj primerni določeni čebelji pridelki. »Zaradi njegovih lastnosti uporabljamo med pri inhalacijah, masažah, kopelih, tudi pri zdravljenju ran in v notranji uporabi,« pravijo.

Med ni samo sladilo, temveč tudi zdravilo. FOTO: Tetiana Zavgorodnia/Getty Images

Naravni antibiotik

Najmočnejši pridelek čebel s protibakterijskim, protiglivičnim, protivirusnim, protialergijskim, protibolečinskim in protivnetnim delovanjem, ki je zaradi bogate sestave flavonoidov zelo pomemben antioksidant, je propolis. »Njegova uporaba je vsestranska in mu avtorji ter raziskovalci pripisujejo posebno mesto med zdravili jutrišnjega dne.« Pravijo mu tudi naravni antibiotik.

Za obloge, kot sestavni del naravnih mazil, je nenadomestljiv čebelji vosek. Pomešan z medom se, kot so svetovale že babice, ob žvečenju uporablja pri vnetjih ustne votline ali obolelega požiralnika, tudi za čiščenje nosnega dela žrela. V kozmetiki je pomemben zato, ker daje koži vlago, elastičnost in jo ščiti pred obolenji. Je sestavina krem, mazil, depilacijskih krem in tudi utrjevalcev za lase.

Najdražji in najbolj bogat pridelek žlez čebel je matični mleček, ki je, kot pravijo na ČZDŠ, »zaradi sestave, ki mu ni para v naravi, pravi hormonski preparat, ki deluje zelo stimulativno, antidepresivno in je pravi naravni 'doping'«. Matični mleček je zelo priljubljeno sredstvo za boj proti holesterolu, vse bolj se uporablja v kozmetiki. Spodbuja razvoj otrok in okrevanje po hudi bolezni, krepi odpornost, starejšim daje dodatne moči, ženskam lajša težave v menopavzi, pravijo strokovnjaki.

Matični mleček deluje stimulativno, antidepresivno.

Cvetni prah je poln mineralnih snovi, aminokislin, vitaminov. »Koristnost cvetnega prahu se izpostavlja pri veliko boleznih in preventivi proti osteoporozi pri ženskah, pri moških je odlično preventivno sredstvo proti rasti prostate,« pojasnjujejo na ČZDŠ. Med čebelarji je znan tudi apilarnil: »Je kremno rumene barve, nehomogene sestave, rahlo grudičast, ima specifičen vonj, je rahlo aromatičen,« ga opišejo v Čebelarskem društvu Domžale (ČDD) in dodajajo, da ker gre za trotovsko zalego, ki v čebeljem svetu pomeni moško populacijo, govorimo o produktu, ki je hormonsko močan z moškimi spolnimi hormoni. »Apilarnil zelo dobro vpliva na psihofizično stanje človeka, uravnava presnovo, rast in spolni razvoj.«

Protivnetne in protibolečinske učinke ima čebelji strup. V apiterapiji se uporablja pri obolenjih živcev in je že dolgo znan kot odličen antirevmatik. »O uporabi čebeljega strupa so pisali že v antičnih časih (Hipokrat, Plinij, Galen), v našem času pa je najbolj pomemben dr. Filip Terč, ki je deloval v Mariboru med letoma 1888 in 1912,« poudarijo v ČDD. Dodajajo, da je Medicinski svet v Sovjetski zvezi že leta 1959 izdal navodilo za zdravljenje s piki čebel.

Spanje v čebelnjaku

V okviru apiterapije se je mogoče zdraviti tudi s t. i. medeno masažo. »To je drenaža v telo. V telo vnašamo med, ven pa dobimo nečistoče. Poleg tega gre za odlično sprostitev,« nam je že pred časom povedal čebelar Andrej Trontelj s Perovega pri Grosupljem, ki svojim gostom med drugim ponuja posebno doživetje – spanje v pravem čebelnjaku.

Spanje v čebelnjaku pomirja. FOTO: Fb/muha

Uživati je mogoče v prav posebnem vonju. »Gre za mešanico medu, propolisa in voska, ko čebele sušijo nektar,« nam je na kratko razložil Trontelj in pojasnil, da čebele tudi prečiščujejo oziroma s krilci ventilirajo zunanji zrak in tako ustvarijo čistega. Bivanje v panjih je idealno za na primer astmatične bolnike. Poleg tega se lahko človek v panju zelo sprosti, saj ga ves čas obdajajo zvoki šumenja čebel.