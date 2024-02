Ali tudi vi trpite za temi najpogostejšimi bolečinami?

Pogostost tovrstnih bolečin s seboj prinese kopico informacij, ki naj bi ponudile rešitve in olajšanje, vendar si z upoštevanjem določenih nepravilnih nasvetov lahko celo škodujete. Strokovnjaki iz klinike Medicofit smo pripravili pet najpogostejših napak in neresnic, ki vam bodo pomagale pri razumevanju in zdravljenju bolečin v križu.

Bolečina v križu je širok pojem in lahko zaobjame celo vrsto različnih vzrokov nastanka. Definiramo jo kot bolečino, ki se pojavi v ledvenem predelu hrbta, torej pod prsnim košem in nad nogami.

Pogosto se bolečina v ledvenem predelu pojavi nenadno, kar imenujemo akutna bolečina, v mnogih primerih, kadar ni pravilno zdravljena in obravnavana, pa lahko preide tudi v kronično bolečino.