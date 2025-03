Akne v odrasli dobi so pogost pojav, pomagajo topli obkladki

Akne v odrasli dobi so pogost pojav, ki lahko prizadene posameznika ne glede na spol ali starost. Eden od glavnih dejavnikov je genetska predispozicija. Za razvoj aken so ključne ravni spolnih hormonov; spremembe, kot so tiste med puberteto ali perimenopavzo, vplivajo na pH-ravnovesje kože, povzročajo vnetje in povečujejo proizvodnjo sebuma, to pa vodi do zamašitve por in nastanka aken.

Pogosto se pojavljajo tudi zaradi draženja kože; britvice, izdelki za lase in kožo, tudi ostra mila lahko dražijo kožo in povzročajo vnetje. Olja v šamponih, balzamih, ličilih in kremah včasih zamašijo pore ter sprožijo izbruhe aken. Slednje se zgodi tudi ob čustvenem ali fizičnem stresu. Stanje kože lahko poslabšajo pomanjkanje spanja, bolezni in dehidracija.

Na vidnost in pogostost pojava aken vpliva življenjski slog. FOTO: Okrasyuk/Getty Images

Neposreden vzrok za nastanek aken so zamašene pore. Prisotnost bakterij stanje še poslabša. Te bakterije se kopičijo pod kožo in jih ni mogoče odstraniti zgolj s površinskim čiščenjem, temveč zahtevajo zdravljenje z antibiotiki.

Za preprečevanje in zdravljenje aken je ključna redna rutina čiščenja in nege kože.

Pazite na hrano

Če ste nagnjeni k aknam, morate paziti na to, kaj se znajde na vašem krožniku. Hrana z visokim glikemičnim indeksom in kravje mleko jih lahko poslabšata. Čeprav ni trdnih znanstvenih dokazov, da jih sladkor neposredno povzroča, nekateri opazijo poslabšanje po uživanju določenih sladkih živil. Sprožijo jih lahko tudi zdravila, kot so kortikosteroidi, antidepresivi in zdravila za epilepsijo.

Z limono nad akne? Raje ne. FOTO: Robertprzybysz/Getty Images

Pri zmanjševanju vnetij in lajšanju bolečin pri globokih cističnih aknah si lahko pomagamo s toplimi obkladki, pomembno pa je, da se izogibamo škodljivim domačim zdravilom, kot so jabolčni kis, zobna krema in limonin sok, saj lahko poškodujejo kožno bariero in povzročijo dodatno draženje.

Medicinsko zdravljenje vključuje hidroksikisline, denimo salicilna in glikolna kislina, ki pomagajo pri odstranjevanju odmrlih kožnih celic in odmaševanju por. Kontracepcijske tablete in spironolakton uravnavajo hormonska nihanja, ki so pogost vzrok za akne pri odraslih ženskah. Pri zdravljenju različnih vrst so učinkoviti antibiotiki, retinol, benzoil peroksid in žveplo. Modra svetlobna terapija je inovativna metoda, ki pomaga uničiti bakterije, povzročiteljice aken. Klaskoteron in oralni izotretinoin sta močni zdravili, ki se uporabljata pri hudih oblikah.

