8 presenetljivih učinkov lipovega čaja (in kdo ga ne sme piti)

Za pripravo zeliščnega napitka se največkrat uporabljajo cvetovi, portal Helthline pa niza osem presenetljivih učinkov lipovega čaja:

Zagotavlja sprostitev

Sladki cvetovi pomirjajo živce in blažijo simptome tesnobe. Zato se čaj iz njih od nekdaj uporablja pri tesnobi, živčni napetosti ali stresu.

Pomaga v boju proti vnetjem

Kronična vnetja so odgovorna za nastanek številnih bolezni, kot sta sladkorna bolezen tipa 2 in rakava obolenja.

Lipov čaj vsebuje antioksidante tilirozid, kvercetin in kaempferol, ki pomagajo v boju proti vnetjem in oksidativnemu stresu.

Blaži blage bolečine

Nekatere študije so pokazale, da tilirozid in kvercetin zmanjšujeta bolečino in zatekanje, celo pri osebah z revmatoidnim artritisom.

Ima diuretične učinke

Lipovo lubje in lipovi cvetovi se tradicionalno uporabljajo kot diuretik (povečujejo izločanje tekočine) in diaforetik (spodbujajo potenje).

FOTO: Mallivan/Gettyimages

Povezan je z znižanjem krvnega tlaka

Snovi v lipovem čaju, kot so tilirozid, rutozid in klorogenska kislina, znižujejo krvni tlak.

Zagotavlja boljši spanec

Zaradi pomirjevalnih lastnosti lipovega čaja ga pogosto uporabljajo pred spanjem. Študije (in izkušnje) so pokazale, da deluje uspavalno.

Pomirja prebavila

Topel lipov čaj navlaži telo in ogreje prebavila, kar lahko olajša prehod hrane skozi prebavni sistem.

V lipi prisoten tilirozid je pokazal antibakterijske učinke pri blaženju diareje kot posledice uživanja antibiotikov.

Enostavno ga je vključiti v prehrano

Lipov čaj je preprost za pripravo, dober je topel ali hladen. Najboljši je čaj iz celih cvetov in ne iz čajnih vrečk.

FOTO: Eternalcreative/Gettyimages

Slabosti in previdnost

Priporočen vnos: 2 do 4 grame dnevno. Običajna skodelica (235 ml) vsebuje približno 1,5 gramov čaja.

Ne pretiravajte: popijte največ tri skodelice dnevno.

Previdno: izogibajte se mu, če ste alergični na lipo ali njen cvetni prah.

Ni priporočljiv za:

nosečnice in doječe matere (ni dovolj raziskav o vplivu na zdravje mame in na plod)

otroke, mlajše od 12 let (ni dovolj podatkov o vplivu nanje)

osebe s težavami s srcem ali tiste, ki jemljejo diuretike (možni stranski učinki)

osebe z nizkim krvnim tlakom, saj ga čaj lahko še dodatno zniža

osebe, ki jemljejo zdravila za redčenje krvi. Lipov čaj lahko vpliva na delovanje zdravil, zato je pred uživanjem priporočljiv posvet z zdravnikom.

FOTO: Vasyl Dolmatov/Gettyimages

Kako skuhati lipov čaj

Potrebujete:

ena do dve čajni žlički suhih lipovih cvetov (lahko tudi listov)

2 do 2,5 decilitra vrele vode

po želji: med, limona, meta, melisa

Postopek:

zavrite vodo in jo rahlo ohladite

cvetove stresite v skodelico

prelijte jih z vročo vodo

pokrijte

FOTO: Christian Bowen/Unsplash