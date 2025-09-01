7 razlogov, zakaj je tekalna steza odlična tudi za hojo, ne samo tek

V nadaljevanju vam predstavljamo 7 preverjenih razlogov, zakaj bi morali razmisliti o uporabi steze za hojo, ne le za tek.

1. Idealna za začetnike in osebe z manjšo kondicijo

Hoja na tekalni stezi je popolna izbira za vse, ki šele vstopajo v svet fitnesa ali si želijo manj intenzivne vadbe. Ni potrebe po večji hitrosti, hkrati pa ste deležni vseh koristi gibanja. Novi modeli tekalnih stez imajo programe, posebej prilagojene za hojo, z nastavljivo hitrostjo od 0,5 km/h naprej.

2. Manj obremenitve za sklepe in kolena

Medtem ko tek lahko obremenjuje sklepe, je hoja na tekalni stezi mehkejša oblika gibanja. Zaradi oblazinjenega tekalnega traka je tudi manjše tveganje za poškodbe.

3. Odlična možnost za aktivno regeneracijo

Če okrevate po poškodbi ali napornem treningu, vam hoja na tekalni stezi lahko pomaga pri boljši cirkulaciji in hitrejši povrnitvi moči – brez nepotrebnega stresa za telo.

4. Možnost hoje z naklonom – več porabljenih kalorij

Hoja z nastavljenim naklonom je izjemno učinkovita za kurjenje kalorij ter krepitev mišic nog in zadnjice – skoraj tako kot lahkoten tek. Izberite tekalno stezo z možnostjo samodejnega naklona in simulirajte gorski vzpon kar doma.

5. Praktično za delo od doma in večopravilnost

Walking pad ali steza za hojo vam omogoča, da ostanete aktivni med delom za računalnikom, gledanjem serij ali telefonskim pogovorom. Idealno za vse, ki želijo zmanjšati čas sedenja.

6. Pomoč pri ohranjanju zdrave telesne teže

Redna hoja, tudi v hitrem tempu 30 minut na dan, lahko pomaga pri porabi kalorij in ohranjanju zdrave telesne teže. Pri tekalni stezi ni izgovorov – hodite lahko kadarkoli.

7. Prilagodljivo za vse generacije

Ne glede na starost, kondicijo ali cilje – hoja na tekalni stezi se prilagaja vam. Hitrost, naklon in trajanje vadbe so popolnoma pod vašim nadzorom. Spletna trgovina fitplus.si ponuja modele z ročaji, samodejnimi programi in tihimi motorji – popolno za hojo doma.

Tekalna steza ni namenjena samo tekačem – je univerzalna fitnes naprava, ki lahko izboljša vaše zdravje in kondicijo z nečim tako preprostim, a učinkovitim, kot je hoja. Ne glede na cilje je hoja na stezi lahko prvi ali dodaten korak do bolj zdravega načina življenja.

