7 presenetljivih učinkov hibiskusove vode

Hibiskusova voda (znana tudi kot agua de Jamaica) je osvežilna pijača iz posušenih cvetov hibiskusa (Hibiscus sabdariffa). Slovi po temno rdeči barvi, rahlo kiselkastem okusu in jo pogosto uživamo ohlajeno. Lahko je nesladkana ali pa rahlo sladkana z medom ali sladkorjem.

Naravno je brez kofeina in, če je pripravljena brez dodatkov, vsebuje zelo malo kalorij. Prav tako deluje kot diuretik, saj spodbuja izločanje vode iz telesa. Bogata je z antioksidanti, predvsem antocianini.

Tako vse pa vpliva na zdravje.

Skrbi za zdravje srca

Hibiskus vsebuje vitamin C, vitamine skupine B, kalcij, magnezij ter antocianine, ki delujejo kot močni antioksidanti in mu dajejo značilno barvo.

V njem so zastopani še flavonoidi, kot so kempferitrin, katehin in kvercetin. Ti lahko pomagajo zniževati slab holesterol (LDL), izboljšujejo prekrvavitev ter nižajo krvni tlak.

Katehini naj bi celo zavirali absorpcijo holesterola.

Podpira delovanje možganov

Antocianini delujejo protivnetno in spodbujajo delovanje možganov. Kvercetin ščiti pred nevrodegenerativnimi boleznimi, kot je Alzheimerjeva bolezen.

FOTO: Modic Igor/Delo

Krepi imunski sistem

Hibiskus je bogat s flavonoidi in fenolnimi spojinami z močnim protivnetnim in antioksidativnim delovanjem.

Visoka vsebnost vitamina C dodatno krepi obrambni sistem telesa in zmanjšuje možnost okužb.

Ohranja zdravje prebavil

Antocianini znižujejo tveganje za želodčne razjede, ščitijo črevesno sluznico ter spodbujajo zdravo ravnovesje črevesne flore.

Uživanje hibiskusove vode je lahko tudi varnejša alternativa nekaterim zdravilom za želodčne težave.

Uravnava telesno težo

Nesladkana hibiskusova voda je naravna nizkokalorična pijača in lahko pripomore k zmanjševanju telesne teže ter zdravljenju debelosti.

Čeprav so raziskave na tem področju še v teku, jo nekateri strokovnjaki že priporočajo kot del uravnotežene prehrane.

Blaži alergije

Hibiskus lahko stabilizira mastocite, celice, ki med alergijsko reakcijo sproščajo histamin. S tem pomaga zmanjševati simptome alergij, zlasti sezonskih.

Najučinkovitejša je, če se jo začne uživati nekaj tednov pred sezono.

Podpira zdravje ledvic

Raziskave kažejo, da hibiskus izboljšuje delovanje ledvic.

Zaradi diuretičnega učinka spodbuja izločanje urina ter lahko celo poveča filtracijo ledvic, v nekaterih primerih bolj učinkovito kot določena zdravila.

Hibiskusova voda je torej več kot le osvežilna pijača, je tudi naravna podpora zdravju. Uživajte jo redno, vendar zmerno, in najbolje nesladkano, da ohranite njene pozitivne učinke.

FOTO: Gettyimages

Priprava hibiskusove vode, osnovni recept

Sestavine:

1 skodelica (približno 20 do 25 gramov) posušenih hibiskusovih cvetov (Hibiscus sabdariffa)

4 skodelice vode (približno en liter)

Po želji (neobvezno): med, limetin sok, listi mete, rezina ingverja ali ščepec cimeta

Postopek:

Hladni vodi dodajte hibiskusove cvetove.

Namakajte jih čez noč.

Precedite.

Po želji dodajte malo medu, limetin sok, meto ali druge dodatke.

Ohladite. Hranite v hladilniku ali postrezite z ledom.

Nasveti: