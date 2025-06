5 zdravilnih rastlin, ki jih morate imeti doma: lajšajo številne težave

Zdravilne rastline se pogosto uporabljajo v farmaciji, nekatere bodisi za aromo bodisi za okus, tudi v kulinariki. Tukaj je nekaj koristnih, ki jih zlahka gojite doma.

Kamilica

Najpogosteje se uporablja za zdravljenje prebavnih motenj in deluje kot blago pomirjevalo, saj omili napetost ter pomaga pri nespečnosti. Blaži želodčne bolečine, boleče menstruacije ter kolike pri dojenčkih.

Eterično olje kamilice deluje protivnetno na sluznico, zato inhaliranje pare pomaga pri vnetju sinusov in astmi.

Premore protivnetno, spazmolitično, antibakterijsko, antivirusno in protiglivično delovanje. Domač čaj lajša razdražljivost in pripomore do boljšega spanca.

Kamilica je nezahtevna, uspeva na vseh vrstah tal in se zaseje sama.

FOTO: Shutterstock

Melisa

Kot številne dišeče rastline ima pomirjujoč učinek in blagodejno deluje na živčni sistem. Učinkovita je pri prebavnih težavah, povezanih s tesnobnostjo in živčnostjo. Za sindrom razdražljivega črevesja se pogosto kombinira s kamilico, meto in gabezom.

Pri gastritisu in blagi depresiji se jo največkrat uporablja skupaj s šentjanževko. Znižuje visok krvni tlak, spodbuja prekrvavitev in hkrati sprošča.

Za čaj so uporabni listi in cvetovi. Je nezahtevna, najbolje uspeva v rahlih, suhih tleh.

FOTO: Madeleine Steinbach/ Shutterstock

Timijan

Timijan se že stoletja uporablja kot začimba, a njegovi aromatični listi so tudi zelo zdravilni.

V njem zastopana zdravilna učinkovina timol je eterično olje z močnim antiseptičnim učinkom. Pomaga pri kašlju, vnetem grlu, prehladu in gripi.

Timijan krepi imunski sistem in ima antimikrobne ter adstrigentne lastnosti. Lahko se uporablja kot čaj, kot vodo za grgranje ali v obliki obkladkov na ranah.

FOTO: Elkhophoto/Gettyimages

Žajbelj

Žajbelj je znan po širokem spektru uporabnosti v kuhinji in zdravilstvu ter je nezahteven za gojenje. Deluje antibakterijsko, protiglivično in antiseptično. Odličen je za zdravljenje vnetega grla in bolezni dihal.

Raziskave kažejo, da lahko žajbelj izboljša razpoloženje in spomin ter pomirja. Pomaga tudi pri zniževanju telesne temperature, zato je koristen pri povišani telesni temperaturi.

FOTO: Bonnie Mccann/Gettyimages

Poprova meta

Pomaga pri želodčnih težavah, kot so napihnjenost, slabost, jutranja slabost in driska. Aktivna sestavina mentol hladi kožo in deluje kot lokalni analgetik.

Čaj iz metinih listov pomaga tudi pri sindromu razdražljivega črevesja. Obstaja več vrst mete, najpogosteje gojimo poprovo. Uspeva v lončkih, na rahlih in rahlo kislih do nevtralnih tleh.

FOTO: Gettyimages

Ustreza ji sonce, a uspeva tudi v polsenci ter je odporna proti mrazu, piše 24sata.hr.