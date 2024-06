5 potez, s katerimi boste zablesteli med rjuhami

Ko gre za spolnost, bi vsak rad pokazal najboljše, kar zna in zmore, kar je plemenita želja, vendar pogosto neuresničena. Kaj storiti, da boste v svoji spalnici postali zvezda predstave?

Glejte in se učite

Nihče ni prišel na ta svet opremljen z vsem znanjem in spolnost ni izjema, saj si v njej ljudje nabirajo izkušnje vse življenje. Kar naprej se učimo, najbolje pa se je učiti tako, da imate oči in ušesa odprte za to, kar se dogaja, da znate prisluhniti partnerju, ga razumeti in upoštevati oziroma najti način, kako bo vajina spolnost za oba izpolnjujoča.

Teorija in praksa

Gledanje pornografskih filmov, samozadovoljevanje in branje o spolnosti je teorija, ki je ni vedno lahko prevesti v prakso, imenuje pa se izkušnja. Za seks potrebujete tudi nekaj prakse, s pomočjo katere boste bolj samozavestni in se boste naučili tudi, kako ne zadovoljiti le sebe, ampak tudi partnerja.

Za seks potrebujete tudi nekaj prakse. FOTO: Fizkes/getty images

Trening

Izkušnje se nadgrajujejo s treningom, kar preprosto pomeni, da več ko boste seksali, več boste znali. To je kot vožnja s kolesom, ki je ne pozabiš nikoli, in si upaš voziti tudi brez rok.

Stran od rutine

Če ste v odnosu, ki traja, boste prej ali slej ugotovili, da se stvari ponavljajo, rutina pa je ubijalec spolnega življenja. Ne dovolite si, da vam dolgčas vse pokvari, ampak se potrudite za svojo spolnost – najdite čas, tudi ko ga ni, presenetite sebe in partnerja, predlagajte nove stvari, bodite drzni in premikajte meje svojih in partnerjevih erotičnih obzorij.

Predlagajte nove stvari, bodite drzni ... FOTO: Andrey Sayfutdinov/getty images

Ne sodite

Včasih imajo ljudje fantazije, o katerih jim je nerodno razmišljati, pa vendar so. V tem primeru se ni treba obsojati, saj gre za najbolj naravno stvar na svetu, to so vedno samo še fantazije. In ko vam partner zaupa svoje, ga ne sodite, tudi če mu fantazij ne morete pomagati uresničiti.