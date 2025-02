Epilepsija je pogosta motnja v delovanju možganov. Kaže se z napadi, ki so si med seboj lahko zelo različni; večina se jih zgodi nenadoma in brez opozorila, trajajo kratek čas in se sami končajo. Epilepsija doleti odstotek populacije, prizadene pa lahko ljudi vseh ras in družbenih razredov. Vzroki zanjo in simptomi so raznovrstni, lahko pa so posledica poškodbe možganov, okužb, krvavitev, tumorjev, zlorabe alkohola, nekaterih presnovnih motenj in dednosti. 20 tisoč prebivalcev Slovenije ima epilepsijo. Ob včerajšnjem mednarodnem dnevu, ki je potekal pod geslom Moje popotovanje z epilepsijo, ...