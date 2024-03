14 najboljših kombinacij z jajci

Jajca so prava zakladnica vitaminov, mineralov, beljakovin in drugih hranljivih snovi ter so zato dobrodošla v prehrani. Ne samo, da skrbijo za zdravje, pomagajo tudi pri ohranjanju telesne teže. Zlasti, če so na jedilniku za zajtrk, namreč dolgo ohranjajo sitost in preprečujejo prenajedanje.

In če vse to zmorejo sama po sebi, so v družbi nekaterih živil še učinkovitejša. 14 kombinacij z jajci, ki skrbijo za zdravje in vitko postavo niza portal Eat this not that.

Jajca in avokado

V kombinaciji z zdravimi nenasičenimi maščobami so jajca idealen zajtrk.

Mit, da je treba pri hujšanju z jedilnika črtati maščobe, je že davno ovržen. Zdrave maščobe namreč skrbijo za številne telesne funkcije, varujejo srce, ožilje, spodbujajo presnovo in pomagajo ohranjati sitost.

Kar pomeni, da so jajca in avokado zmagovita kombinacija.

Avokado in jajca so vitki postavi prijazna kombinacija. FOTO: Gettyimages

Jajca in kruh iz stročnic ter celih žit

Ali tako imenovan ezekielov kruh. Ta je bogat z beljakovinami in vlakninami.

V samo eni rezini tega kruha so kar štirje grami vlaknin, kar v kombinaciji z jajcem pomeni znaten odmerek snovi, ki jih telo potrebuje za dobro delovanje in hkrati za preprečevanje lakote.

Jajca in kajenski poper

Tudi pekoča začimba se poda k jajcem, hkrati gre za vitki postavi prijazno kombinacijo.

Raziskava, objavljena v časopisu American Journal of Clinical Nutrition je dokazala, da v kajenskem popru prisoten antioksidant kapsaicin pospešuje pretvorbo hrane v energijo, kar pomeni, da je z njim manjša verjetnost za tvorjenje maščobnih oblog.

Prav tako je dokazala, da osebe, ki jedem dodajo kajenski poper, zaužijejo manj hrane. Ni treba veliko, dovolj je ščepec ali dva.

Jajca in kokosovo olje

Ko boste naslednjič pekli jajca, uporabite koksovo olje. Kajti to lahko pomaga pri ohranjanju vitkega pasu.

Raziskava, v kateri je sodelovalo 30 moških je pokazala, da so tisti, ki so vsak dan zaužili dve žlički kokosovega olja, v mesecu dni okoli pasu izgubili približno dva centimetra in pol obsega.

Ocvrite jih na kokosovem olju. FOTO: Denizya/ Gettyimages

Jajca in črni fižol

Črni fižol vsebuje veliko beljakovin in topnih vlaknin ter zato pomaga pri hujšanju. Tudi, če je zaužit v kombinaciji z jajci.

Z vsakimi desetimi grami topnih vlaknin se namreč količina trebušne maščobe v petih letih zmanjša za 3,7 odstotka, je dokazala raziskava medicinskega centra Wake Forest.

Jajca in pečen puran

Namesto s šunko ali slanino, jajca zaužite s pečenim puranom. Ta vsebuje manj kalorij, manj nasičenih maščob in več beljakovin od prej naštetih.

Poleg tega je puran vir DHA omega tri maščobne kisline, ki dokazano izboljšuje možganske funkcije in preprečuje nalaganje maščob na predelu trebuha.

Jajca in kvinoja

Staro žito brez glutena in z veliko vlakninami je še eno dobrodošlo živilo v kombinaciji z jajci.

Vsebuje več beljakovin od drugih žit in zato pomaga pri grajenju mišic, zaradi vlaknin pa dolgo ohranja sitost in preprečuje prenajedanje.

Jajca in ovsena kaša

Pri zajtrku se ne omejujte le na eno živilo: zakaj ne bi skupaj z jajci zaužili še malo ovsene kaše? Ta je bogata z odpornim škrobom, ki se prebavlja počasi in ne vpliva slabo na raven krvnega sladkorja.

V kombinaciji z jajci je še učinkovitejša pri preprečevanju prenajedanja, saj gre za par živil, ki učinkovito pomaga nadzorovati tek.

In še nekaj: raziskave so pokazale, da se s tem, ko se samo pet odstotkov ogljikovih hidratov nadomesti z odpornim škrobom, metabolizem pospeši kar za 23 odstotkov.

Jajca in paprika

Vseeno je, kakšno barvo izberete, kombinacija jajc in paprike je idealna za hujšanje ali nadzorovanje teže. Ta zelenjava je namreč prava zakladnica vitamina C.

Vsebuje ga kar dvakrat več kot pomaranče. To pomeni, da paprike pomagajo pri izgorevanju nakopičene maščobe in zaužito hrano uspešno pretvarjajo v energijo.

Jajca s papriko za zdravje in vitko postavo. FOTO: Tbralnina/Gettyimages

Jajca in japaleno paprike

Dodajte svoji omleti nekaj pekočega.

Tako kot kajenski poper, tudi japaleno paprika vsebuje kapsaicin, ki pospešuje izgorevanje maščobe, ob tem pa skrbi za dobro splošno zdravje in zavira tek.

Jajca in grenivka

Preden se lotite pečenih ali ocvrtih jajc, si privoščite kozarec soka grenivke. Rezultati raziskave, ki jih je objavila revija Metabolism so pokazali, da uživanje grenivke pred obroki lahko pomaga pri zmanjševanju trebušne maščobe in zniževanju količine slabega holesterola v krvi.

Sodelujočim v njej se je tako v samo šestih tednih zmanjšal obseg pasu. Strokovnjaki ta učinek pripisujejo protivnetnemu delovanju grenivke, boljši hidrataciji in njeni sposobnosti pospeševanja metabolizma.

Jajca in špinača

Špinača je zelenjava z malo kalorijami in številnimi pozitivnimi učinki na zdravje.

Ker med drugim vsebuje veliko železa, skrbi za dobro kri, za učinkovitejšo porabo s hrano zaužite energije in v kombinaciji z jajci predstavlja odličen zajtrk ali malico.

Jajca in špinača tudi za zajtrk. FOTO: Zakharova_natalia/Gettyimages

Jajca in borovnice

Ali drugi jagodičevje. Strokovnjaki z univerze Michigan so odkrili, da lahko borovnice pomagajo pri odpravljanju nadležne trebušne maščobe.

Ob tem zaradi visoke vsebnosti vlaknin in antocianinov varujejo pred vnetnimi boleznimi in boleznimi srca in ožilja.

Jajca in čaj

Če dan začenjate napeti, to slabo vpliva na težo. Stres namreč pomeni, da je v telesu veliko hormona kortizola, ta je med drugim odgovoren za kopičenje maščobnih oblog na področju trebuha.

Skodelica čaja ob zajtrku z jajci odkazano pomirja in pomaga uravnavati stres. To je na dolgi rok opazno tudi na postavi.

Omenimo še, da zeleni čaj pozitivno vpliva na presnovo in tudi tako pomaga do vitke postave.