Debelo sta pogledala, ko sta videla, kdo vse jima je prišel pomagati

»Tega, kar so letos doživeli prebivalci Koroške in Zgornje Savinjske doline, res ne privoščim nikomur. Običajno smo bili v Laškem tisti, ki smo bili vedno prvi na udaru podivjane Savinje. No, tudi letos nam ni bilo prizaneseno, kljub temu da se je nekaj vendarle naredilo v preteklih letih za protipoplavne ukrepe. Ne pa še vsega. Celjani so jo letos dobro odnesli, Laško pa je spet konkretno poplavilo,« nam pove stanovalka bloka na Rimski cesti v Laškem, kjer je, kot že pred leti, Savinja poplavila tudi stanovanja v prvih nadstropjih. »Do tu je segala voda,« nam pokaže Vera Kovač v stanovanju na...