Črnjanska županja z ganljivim sporočilom zastrupljenim vojakom in gasilcem

V Črni na Koroškem je včeraj popoldan med čiščenjem kletnih prostorov pod vodstvom gasilske enote prišlo do zastrupitve z ogljikovim monoksidom. Plinu je bilo izpostavljenih 32 oseb, od tega 18 pripadnikov makedonske vojske, 8 gasilcev in 6 pripadnikov SV. V bolnišnice je bilo tako prepeljanih deset oseb, medtem ko so preostale, izpostavljene plinu, zadržali na opazovanju v osnovni šoli v Mežici. O tem smo poročali tukaj.

Črnjanska županja Romana Lesjak jim sporoča, da ona in krajani nikoli ne bodo pozabili na njih in na to, da so jim prišli pomagat.

»Spoštovani vojaki, vojakinja, spoštovani gasilci! V Črno ste nam prišli pomagat. Pokazali ste veliko srce, sočustvovali z nami in trdo delali, da nas izkopljete iz mulja in očistite naše prostore. Zgodila se je nesreča in pomoč ste rabili vi, ko ste nesebično pomagali drugim. Ne bomo pozabili tega, nikoli. V mislih in z neizmerno hvaležnostjo, da je bila pomoč pravočasna, smo z vami!«

V Črni še vedno potrebujejo prostovoljce

Poplave so v Črni pustile grozljive in zelo obsežne posledice, ki še niti približno niso sanirane, zato županja sporoča: »Še vedno rabimo prostovoljce. In še vedno rabimo vzpodbudne besede in občutek, da nismo sami.«