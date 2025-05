Pošiljanje Natovih vojakov v Ukrajino bi lahko povzročilo novo svetovno vojno, opozarja podpredsednik slovaškega parlamenta Tibor Gašpar.

»Zdi se, da Evropa še ni dojela, da je prišlo do spremembe politike ZDA do Rusije. Obstajajo države, ki so zainteresirane za nadaljevanje stopnjevanja napetosti. Menim, da so te namere o pošiljanju Natovih vojakov v Ukrajino nekaj, kar bi lahko vodilo v novo svetovno vojno. Mislim pa, da o tem vprašanju v evropskih državah ni soglasja,« je za rusko agencijo RIA Novosti.

Po njegovem mnenju sta glavni zagovornici te ideje Francija in Velika Britanija. Vendar pa preostale države Evropske unije razumejo tveganje pošiljanja vojakov v Ukrajino, saj bi takšno dejanje sprožilo obsežen konflikt v Evropi. Podpredsednik slovaškega parlamenta je opozoril, da so danes evropske države zaradi sankcij proti Rusiji izgubile gospodarsko konkurenčnost.

Namestitev zahodnih vojaških kontingentov v Ukrajini za Vladimirja Putina nesprejemljiva

Tiskovni predstavnik Kremlja Dmitrij Peskov je 24. aprila dejal, da je namestitev zahodnih vojaških kontingentov v Ukrajini za Rusijo nesprejemljiva. Opozoril je tudi, da ta pobuda predstavlja grožnjo varnosti celotne Evrope.

A istega dne je britanski časnik The Times zapisal, da sta Velika Britanija in Francija v »koaliciji voljnih« oslabili svojo zavezanost napotitvi mirovnih sil v Ukrajino. Pariz in London sta izrazila zaskrbljenost, da bi Moskva pobudo lahko razumela kot enostranski ukrep in jo zavrnila.