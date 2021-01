Zvezdniki in politiki dobili prednost pri cepljenju

Bolnišnica v Varšavi je tarča kritik, ker je proti covidu 19 najprej cepila slavne in politike. Državljani so zgroženi nad prednostnim cepljenjem slavnih, saj bi morali biti glede na strategijo prvi na vrsti zdravstveni delavci. Vlada je uvedla preiskavo.



Univerzitetna bolnišnica v Varšavi je prejšnji teden sporočila, da so proti covidu 19 cepili tudi 18 zvezdnikov, ki naj bi bili ambasadorji kampanje cepljenja. Kot so še pojasnili, so cepili 450 ljudi, od tega 300 zaposlenih ter 132 njihovih svojcev in bolnikov. Med bolniki so bili tudi nekateri politiki.



Zgodba je prišla na dan, ko je poslanec in nekdanji premier Leszek Miller na twitterju objavil fotografijo svoje bolniške kartoteke, iz katere je razvidno, da je 30. decembra prejel cepivo. Cepivo je prejelo tudi nekaj članov vladajoče stranke Zakon in pravičnost (PiS), čeprav niso bili na vrsti glede na strategijo cepljenja. Za kazen globa ali disciplinski postopek Premier Mateusz Morawiecki je za poljsko tiskovno agencijo PAP v soboto povedal, da je upoštevanje pravil vrstnega reda cepljenja izraz spoštovanja pravil družbene solidarnost. »Ni opravičil za kršenje pravil.« Tiskovni predstavnik vlade Piotr Muller pa je sporočil, da so uvedli vladno preiskavo. Izrazil je še upanje, da bodo odgovorni kaznovani že danes. Kot možne sankcije je navedel globo in disciplinske postopke.



Poljska je v okviru strategije sprva začela cepiti zdravstveno osebje, konec meseca pa bodo sledili starejši, učitelji in pripadniki oboroženih sil. Nato bo cepivo na voljo preostalim državljanom. Predstavnik vlade, pristojen za cepljenje, Michal Dworczyk je danes sporočil, da so doslej cepili 50.000 ljudi. Do konca marca bodo predvidoma cepili 2,9 milijona od 38 milijonov prebivalcev.