Župan z vznožja Mont Blanca predlaga: pred vzponom plačaj 15.000 evrov

Župan francoske občine Saint-Gervais ob vznožju gore Mont Blanc je ocenil, da so razmere na gori tako nevarne, da bi morali alpinisti pred vzponom plačati 15.000 evrov varščine, s čimer bi plačali stroške morebitnega reševanja in pogrebov. Mont Blanc je s 4807 metri najvišja gora v Alpah, Zahodni Evropi in Evropski uniji.

Župan vasi Saint-Gervais Jean-Marc Peillex je dejal, da tisti, ki ne upoštevajo opozoril in se na Mont Blanc vzpenjajo po priljubljeni, toda nevarni stezi z imenom Gouter, igrajo rusko ruleto. Zaradi vročinskega vala se je namreč na gori močno povečalo število skalnih podorov. Peillex je dejal, da povprečen strošek reševanja alpinistov v težavah znaša 10.000 evrov, strošek pogreba pa 5000. »Nesprejemljivo je, da bi te stroške morali kriti francoski davkoplačevalci,« meni župan.

Dejal je še, da gorski vodniki ne bodo več vodili plezalcev po poti Gouter iz vasi Saint-Gervais ali bližnjega alpskega letovišča Chamonix. Njihova odločitev naj bi veljala najmanj do sredine avgusta, do nadaljnjega pa so zaprli tudi dve gorski koči na Mont Blancu.

Peillex je ostro oštel »psevdoalpiniste, ki se odpravijo plezat s smrtjo v nahrbtnikih«. Povedal je, da so 30. julija na gori našli skupino Romunov, ki so bili oblečeni v kratke hlače in obuti v športne copate ter se kljub opozorilom policije niso hoteli vrniti v dolino.