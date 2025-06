Župan se je opravičil za izjavo svojega očeta, ki je užalil protikandidatko Marijo

Župan Zagreba Tomislav Tomašević, ki si je v nedeljskem drugem krogu lokalnih volitev zagotovil drugi mandat, se je danes javno opravičil za seksistično izjavo svojega očeta. Ta je na dan volitev izjavil, da župansko mesto v hrvaški prestolnici ni za ženske, poroča hrvaški portal Index.

»Moj oče je na volilni večer podal nepremišljeno in problematično izjavo, s katero se ne strinjam. Zjutraj sem se z njim pogovoril o tem in glede na to, da sam ni javna osebnost, me je prosil, naj prenesem, da se za to izjavo opravičuje,« je sporočil Tomašević, potem ko je njegov oče Smiljan v nedeljo podal sporno izjavo o protikandidatki Mariji Selak Raspudić.

»Spoštujem Selak Raspudić, ampak mislim, da se je nekatere stvari malo naučila na pamet. Drugič, ta položaj v Zagrebu, brez zamere, ni za ženske,« je po sinovi zmagi povedal za televizijo RTL.

Tomislav Tomašević iz levo-zelene stranke Zmoremo! je v drugem krogu volitev osvojil 57,56 odstotka glasov, Selak Raspudić pa 42,44 odstotka. V koaliciji z levosredinsko SDP ima stranka župana hrvaške prestolnice v mestni skupščini tudi stabilno večino.