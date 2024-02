Župan Londona svari pred kaosom

Župan Londona Sadiq Khan je danes posvaril pred kaosom, ki naj bi grozil potnikom sistema hitrih vlakov Eurostar, ko bo v EU začel veljati nov sistem nadzora na meji. Ta bo beležil biometrične podatke državljanov držav nečlanic EU, datum njihovega vstopa in izstopa iz unije, spremljal pa bo tudi prekoračitve dovoljenega obdobja bivanja.

»V sedanji obliki bodo ti novi pregledi po brexitu povzročili kaos,« je ocenil Khan in izpostavil železniško postajo St. Pancras v Londonu, ki je vstopna točka za množice turistov in poslovnežev. Po njegovih besedah bo posledično prišlo do zmanjšanja obsega storitev, potencialno pa tudi do dolgih čakalnih vrst, zlasti v času prometnih konic.

»To je neposredna posledica brexita,« je dejal laburistični župan in poudaril, da vladajoči torijci ne morejo zanemariti svoje odgovornosti pri tem. Pozval jih je, naj podjetju HS1, lastniku in upravljavcu proge Eurostar med Londonom in Francijo, ponudijo vso podporo pri iskanju rešitev za omenjene težave.

Začeli uporabljati oktobra

Podjetje je namreč nedavno sporočilo, da bi registracija vsakega potnika, ki ni državljan EU, v okviru novega sistema pomenila najmanj dodatni dve minuti potovalnega časa na osebo, če bi se ta opravila izključno na meji.

»Zmanjševanje obsega storitev in daljše zamude preprosto ne pridejo v poštev,« je še dejal Khan, ki je britansko vlado v preteklosti že večkrat pozval, naj vzpostavi tesnejše stike z EU po brexitu.

Po napovedih naj bi sicer novi sistem v EU začeli uporabljati oktobra.

Lani je sistem hitrih vlakov Eurostar, ki Otok povezuje s celinsko Evropo, po podatkih londonske mestne uprave koristilo 18,6 milijona ljudi, kar je 22-odstotno povečanje v primerjavi z letom prej in vrnitev na raven pred pandemijo covida-19.