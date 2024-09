Zrušil se je na strehe hiš: »O moj bog v nebesih, padlo bo« VIDEO)

Nogometni klub Sao Paulo iz Brazilije se je odločil za uporabo cepelina v svoji zadnji marketinški kampanji, a se je to klavrno končalo. Cepelin so namreč posneli, kako pada čez strehe hiš v predmestju Sao Paula.

Sliši se ženska, ki je rekla: »O moj bog v nebesih, padlo bo. O moj bog, poglej to. Pada na vrh hiš.«

Pilota cepelina so po nesreči rešili z kabine in odpeljali v bolnišnico. The Sun navaja, da so iz nogometnega kluba sporočili, da ni nihče huje poškodovan.