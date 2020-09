Žrtev policijskega nasilja hroma

7

nabojev mu je policist izstrelil v hrbet.

Policijsko nasilje je preživel, toda življenjebo odslej občutno drugačno. Pred dnevi je ZDA in svet znova pretresla zgodba o nesmiselnem obračunu, spomnimo, mož postave iz Wisconsina je domnevnega temnopoltega osumljenca kar sedemkrat ustrelil v hrbet, dogodek pa je spet mnoge dvignil na noge in sprožil burne proteste.Poškodbe so tako hude, da bo Blake hrom od pasu navzdol, normalno življenje bi mu lahko povrnil le čudež. Krogle so mu namreč prestrelile vretenca, pa še želodec, jetra in ledvice; odstraniti so mu morali še del debelega in tankega črevesa, povrhu pa so nepredstavljiv šok doživeli njegovi trije otroci, ki so bili priče krvavemu obračunu.Okoliščine nedeljskega dogajanja sicer še vedno niso jasne: znano je le, da se je policija odzvala klicu iz domače hiše Blakovih zaradi domnevnega družinskega nasilja. Kdo je klical in kdo naj bi izvajal nasilje, ni uradno znano, glasna pa so ugibanja, da naj bi bil osumljenec 29-letni Jacob, ki se je morda upiral aretaciji, v rokah naj bi imel nož. Posnetek dogajanja kaže, da se Jacob oddaljuje od mož postave, medtem ko je odpiral vrata avtomobila, v katerem so sedeli otroci, pa ga je eden od policistov zagrabil za majico in sedemkrat ustrelil v hrbet.Policista, ki je streljal, so že suspendirali, preiskava dogodka pa že poteka in odgovorni bodo nedvomno kaznovani, je napovedal guverner zvezne države Wisconsin, a ta obljuba je zagotovo prazna, kakor že vsaka do zdaj, benti narod, ki že več dni nasilno protestira proti okrutnemu policijskemu ravnanju, Kenosha, dom Jacoba Blaka, pa se je že nekaj ur po obračunu odela v ognjene zublje. Vpeljali so tudi policijsko uro in vpoklicali nacionalno gardo, a noben ukrep ne zaleže.Protestniki vlamljajo v trgovine, zažigajo avtomobile in se izživljajo nad zgradbami z molotovkami, odjeknili so tudi številni streli in zadeli tri izgrednike, dva sta umrla. Kdo je streljal, še ni znano, policija pa zagotavlja, da pri obvladovanju kaosa uporablja solzivec in slepe naboje.