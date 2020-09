Žrtev koronavirusa tudi 42-letnik

Na Hrvaškem so v zadnjih 24 urah zabeležili še 165 novih primerov okužbe s koronavirusom, je sporočil nacionalni štab civilne zaščite. Zabeležili so tudi šest smrtnih primerov zaradi covida 19. Med njimi je bil 42-letni moški z Reke.



Skupno imajo v naši južni sosedi zdaj 2.410 aktivnih primerov okužbe s koronavirusom. 309 ljudi potrebuje bolnišnično zdravljenje, od tega jih je 22 na medicinskem ventilatorju.



Največ novih primerov okužbe so od sobote zabeležili v Zagrebu – 45. Še 21 novookuženih imajo v Splitsko-dalmatinski županiji, navaja portal Index.hr.



Od konca februarja, ko so na Hrvaškem zabeležili prvi primer okužbe, so do danes potrdili 13.533 okužb z novim koronavirusom. 224 ljudi je umrlo.