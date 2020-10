ZPM Ljubljana Moste-Polje in HOFER predstavljata Vrečko dobrote

Kaj je Vrečka dobrote?



Kako lahko podarite Vrečko dobrote?

FOTO: Hofer

Vrečka dobrote je lahko tudi (praznično) darilo

FOTO: Hofer

Projekt poteka pod okriljem programa Botrstvo

HOFER za Botrstvo namenil že več kot 600.000 evrov

Lukovica, 15. oktober 2020: HOFER v sodelovanju z Zvezo prijateljev mladine Ljubljana Moste-Polje ob prihajajočem mednarodnem dnevu boja proti revščini začenja projekt Vrečka dobrote. Prepričani, da lahko z malimi dejanji naredimo veliko, predstavljajo projekt, v katerem lahko prav vsak z nakupom Vrečke dobrote, ki vsebuje osnovna živila in izdelke za nego, neposredno pomaga otrokom in mladostnikom iz socialno ogroženih družin. Trgovec ob tem vsaki Vrečki dobrote doda še HOFERjev darilni bon za 10 evrov, ki družinam omogoča, da vrečko dopolnijo z izdelki po lastni izbiri. Vrečko dobrote je že mogoče kupiti naVrečka dobrote je vrečka osnovnih dobrin, s katerimi lahko pomagamo otrokom v stiski. Napolnjena je z osnovnimi živili in izdelki za nego HOFERjevih ekskluzivnih blagovnih znamk v vrednosti 25 evrov (testenine, riž, polenta, izbrana konzervirana živila, živila za zajtrk ter nekaj osnovnih izdelkov in pripomočkov za nego). Trgovec vsaki vrečki doda še HOFERjev darilni bon za 10 evrov, kar družinam omogoča, da vrečko dopolnijo z izdelki po lastni izbiri. Vrečka gre v roke otrokom in mladostnikom iz družin v stiski pod okriljem programa Botrstvo.Vrečko lahko podarite prek spletne strani. Z enostavnim spletnim nakupom lahko tako kdorkoli pomaga tistim, ki pomoč najbolj potrebujejo – otrokom in mladostnikom v stiski pod okriljem programa Botrstvo v Sloveniji.Vrečka je lahko dobra izbira tudi takrat, ko ne vemo, kaj podariti za darilo. To se pogosto zgodi v predprazničnem času, ko se obdarujemo širše. V trenutnih negotovih časih, pa tudi sicer, je predpraznično obdobje čas, ko se osebne stiske občutijo še toliko bolj. Vrečka dobrote je lahko lepo darilo, s katerim naredimo dvojno dobro, saj razveselimo prejemnika darila, poleg tega pa tudi tiste, ki pomoč resnično potrebujejo.Anita Ogulin, predsednica Zveze prijateljev mladine Ljubljana Moste-Polje, je ob začetku projekta povedala: »Dnevno se soočam s starši, ki enostavno ne zmorejo poskrbeti za svoje odraščajoče otroke. Zmanjka jim sredstev za najbolj osnovna živila in so zelo hvaležni vsake pomoči. Vrečka dobrote je čudovit projekt, saj lahko ljudje z malim prispevkom res veliko pomagajo. Vsem, ki boste pri projektu sodelovali, se v imenu celotnih družin iz programa Botrstvo zahvaljujem iz dna srca.«HOFER in program Botrstvo že 6 let snujeta skupne projekte, ki pomagajo otrokom in mladostnikom iz socialno ogroženih družin. Med odmevnejšima sta zagotovo FerFud in Nasmeškotek. Slednji že tradicionalno sredstva od prodanih nasmejanih piškotkov namenja za otroke in mladostnike v stiski pod okriljem programa Botrstvo v Sloveniji. Od leta 2014 do danes so pri podjetju HOFER omenjenemu programu v okviru iniciative Danes za jutri namenili že več kot 600.000 evrov, prav vsaka trgovina HOFER pa je že od decembra 2013 botra enemu otroku iz programa Botrstvo v Sloveniji.