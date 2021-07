Zopet potres na Hrvaškem: Slišal se je hrup

Tla na Hrvaškem se nikakor ne umirijo. Okoli 9. ure so zaznali potres magnitude 2,6 na globini dva kilometra 29 kilometrov južno od Zagreba. To je bil že peti potres v zadnjih 49 urah.



Na strani evrosredozemskega seizmološkega centra (EMSC) pišejo, da je bilo tresenje kratko, a precej močno. »Hrup in žvenket stekla,« je napisal komentator iz Male Gorice. Tudi v Petrinji so tresenje tal občutili precej močno. »Ali bo kdaj konec tega zla?« je vprašal nekdo iz Petrinje.



Komentarji: