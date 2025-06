Zoper princesinega sina vložili obtožnico: njegovih žrtev je »dvomestno število«

Marius Borg Høiby, najstarejši sin norveške princese Mette-Marit, se sooča z resnimi obtožbami, ki vključujejo posilstvo, spolni napad in telesno poškodbo. Po večmesečni preiskavi, med katero so policisti zaslišali več deset domnevnih žrtev, so proti Høibyju vložili tudi obtožnico, in sicer za en primer posilstva z občevanjem in dva primera posilstva brez občevanja, štiri primere spolnega napada in dva primera telesne poškodbe. »«

Andreas Kruszewski FOTO: Ole Berg-rusten/Afp

, odvetnik, ki zastopa policijo v Oslu, je dejal, da je Høiby med policijskim zaslišanjem sodeloval in z njim niso imeli težav. Kruszewski o podrobnostih primera ni želel govoriti, je pa dejal, da gre za precej bolj resno zadevo, kot je kazalo sprva, Mariusovih žrtev je namreč po njegovih besedah »dvomestno število« , koliko natančno, pa ni razkril.

Høiby, ki je bil večkrat aretiran leta 2024 zaradi obtožb o posilstvu in predhodnih obtožb o fizičnem napadu s telesnimi poškodbami, ostaja na prostosti do morebitnega sojenja. Njegov odvetnik Petar Sekulić je v za agencijo AP dejal, da Høiby obtožbe jemlje zelo resno, vendar pa ne priznava krivde v večini primerov, zlasti glede obtožb o spolni zlorabi in nasilju.

Kraljeva palača se na prošnjo za komentar ni takoj odzvala, ampak je preko norveške novičarske agencije NTB sporočila, da ne bo komentirala primera, dokler ne bo zaključeni vsi »formalni postopki«.

Primer je sicer na Norveškem požel veliko pozornosti, saj so člani tamkajšnje kraljeve družine med ljudmi zelo priljubljeni. Høiby, ki šteje 28 let, sicer ni biološki sin prestolonaslednika Haakona, Mette-Marit se je rodil v prejšnjem zakonu z Mortonom Borgom. Tudi Borg je sicer pobliže spoznal notranjost zaporniške celice, obsojen je bil namreč zaradi drog in nasilnih kaznivih dejanj.