Znova trimestno število okužb na Hrvaškem, okužen tudi enoletnik

Število dnevno opravljenih testov v Sloveniji in na Hrvaškem. FOTO: Ourworldindata.org

Delež pozitivnih testov v Sloveniji in na Hrvaškem. FOTO: Ourworldindata.org

Na Hrvaškem, od koder poročajo o velikih gnečah na cestah, saj naj bi se številni turisti vračali domov zaradi, so že peti dan zapored potrdili trimestno število okužb. V 1377 testiranjih so v zadnjih 24 urah potrdili še 151 okužb.Preberite tudi:Največ okužb je spet v Zagrebu in Dalmaciji. V Karlovcu je z virusom okužen tudi enoletnik, vendar nima simptomov bolezni. Testirali so ga pred odhodom na operativni poseg v tujino.Skupaj imajo 1185 aktivnih primerov, kar je 123 več kot včeraj. V bolnišnicah je 126 pacientov (20 več kot včeraj), od tega 11 na respiratorjih. Še ena oseba je umrla, skupaj od začetka epidemije 166.V zadnjih 14 dneh so odkrili 1235 okužb, kar pomeni, da se je incidenčna številka z včerajšnjih 29,38 povzpela na 30,34. Slovenija je mejo za uvrstitev postavila pri 40, omenja pa se tudi možnost, da bi karanteno uvedli le za mlajše dopustnike po vrnitvi iz Hrvaške, saj je največ okužb prav pri teh.Preberite tudi:Prav tako ali pa še bolj kot višanje števila okuženih skrbi tudi porast deleža pozitivnih testov. Ta narašča na Hrvaškem in v Sloveniji, le da je pri nas, kjer imamo v primerjavi s Hrvaško (glede na število prebivalcev) več testov, ta delež še vedno precej nižji.Število testov, ki jih opravljata Slovenija (rdeča črta) in Hrvaška (modra črta):Delež pozitivnih testov se v obeh državah v zadnjem času zvišuje (Slovenija – modra črta, Hrvaška – rdeča črta):