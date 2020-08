Znova trimestno število, Hrvaška drvi proti rdeči

Po dnevu premora, ko so potrdili »le« 85 novih okužb z virusom sars-cov-2, se Hrvaška vrača k trimestnim številkam novih primerov. Doslej so iz lokalnih štabov civilne zaščite sporočili že več kot 140 primerov okužb, potrjenih v zadnjih 24 urah. Uradne številke za celotno Hrvaško bodo znane okoli 14. ure.Preberite tudi:Največ okužb je danes doslej potrjenih v Splitsko-dalmatinski županiji (39) in v Zagrebu (32), od koder že zadnjih nekaj dni vsak dan sporočajo najvišje številke.V Istrski županiji so potrdili sedem okužb, od tega pri petih delavcih ene najbolj znanih mesnic v Pulju, ki je zaradi razkuževanja zaprta.V ponedeljek se je incidenčna številka za celotno Hrvaško dvignila na 33,46, po objavi uradnih številk pa je pričakovati, da se bo danes še bolj približala številu 40, ki ga je tudi Slovenija postavila kot mejo za uvrstitev na t. i. rdeči seznam.Slovenski notranji ministerje na twitterju pojasnil, da obstaja tudi možnost, da bi Hrvaško, podobno kot Španijo, razdelili na posamezne dele in na rdeči seznam uvrstili le najbolj kritična območja, a je izpostavil, »da je razlika, ali imaš 200.000 državljanov na Hrvaškem ali pa 200 njih v Španiji. Po zadnjih podatkih sta zgolj še Istra in Primorsko-goranska ne meji zeleno-rumene, trendi za celotno Hrvaško pa so praktično v rdečem. Tako kot za BiH in Srbijo pred časom.«