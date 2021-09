Znova odprli grobnico

Vabijo turiste

Džoserja so pokopali v piramidi.

Kar petnajst let je bila zaprta zaradi prenove, zdaj je znova odprla vrata za obiskovalce. Južna grobnica kraljav Sakari se je tako znova postavila na seznam znamenitosti, s katerimi poskušajo egiptovske oblasti oživiti turizem.Grobnica, ki stoji južno od Kaira, je del velikega Džoserjevega kompleksa, enega najbogatejših arheoloških najdišč v Egiptu. Stara je kar 4700 let, med dolgoletno prenovo pa so utrdili hodnike, stene in strope ter restavrirali notranje vgravirane hieroglife in napeljali sodobno razsvetljavo. Razprostira se na dveh etažah in je prepredena s številnimi hodniki in prehodi, največ prostorov pa je pod zemljo. V njeni bližini pa je tudi faraonova slovita stopničasta piramida, ki velja za najzgodnejši primer gradnje iz rezanega kamna in v kateri so faraona dejansko pokopali. Piramida, ki naj bi bila navdih tudi za veličastni kompleks v Gizi, je bila prav tako dolgo zaprta zaradi prenove, od lanskega marca pa znova vabi obiskovalce.Kot rečeno, si Egipt na vse pretege prizadeva obuditi turizem in privabiti tuje obiskovalce, ki jih je najprej pregnala vstaja leta 2011, več kot leto dni pa se tako kakor preostali svet spopada s posledicami neprizanesljive pandemije. Za letošnje leto so tako napovedali odprtje Velikega egiptovskega muzeja, ki bo razkazoval same arheološke bisere, med njimi celotno Tutankamonovo zbirko, turiste pa vabijo tudi z novimi najdišči in odkritji.