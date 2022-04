Znanstveniki zaskrbljeni: odkrili novo mutacijo virusa zika

Ena mutacija v virusu zika, ki se že tako hitro razvija, bi lahko izzvala še eno veliko epidemijo z nalezljivo boleznijo, so opozorili znanstveniki. Virus zika, ki ga prenašajo komarji, se pri odraslih ponavadi pokaže v blažji obliki, a najhuje je to, da lahko okuži plod v razvoju in povzroča mikrocefalijo, zaostanek v razvoju, napade in slabše govorne sposobnosti. V težjih primerih lahko povzroči poškodbe možganov ploda ali spontani splav, kar je med letoma 2015 in 2016 že povzročilo globalni preplah.

Raziskovalci z Inštituta La Jolla v Kaliforniji so odkrili, da virus lahko mutira in postane bolj kužen samo z eno spremembo aminokisline. Znanstvenike skrbi, da bi to lahko povzročilo širjenje okužb, piše Independent.

Odkrili so, da nevarna mutacija (imenovana NS2B I39V/I39T) povečuje zmožnost širjenja virusa pri miših, komarjih in tudi na človeških celicah.

»Denga in virus zika sta RNK virusa, kar pomeni, da lahko spremenita svoj genom. /.../ Če bi ta nova različica postala prevladujoča, bi lahko imeli težave v naših življenjih,« je povedala profesorica Sujan Shresta, ki je vodila raziskavo.

Ziko prenašajo komarji, kar povzroča hitro širjenje med ljudmi, še posebej v gosto naseljenih mestih. Prav tako je spolno prenosljiva bolezen. Ameriški znanstveniki sestavljajo cepivu proti virusu zika, a za zdaj niso prepričani, če je cepivo varno za nosečnice.