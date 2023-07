Znanstveniki v šoku: našli planet, ki ne bi smel obstajati

Jupitru podoben planet, 520 svetlobnih let od Zemlje, je preživel uničenje, ki ga je povzročila zvezda, okoli katere kroži. Znanstveniki so sporočili, da gre za plinasti planet, katerega uradno ime je 8UMi-b, neuradno pa Halla, po najvišji gori v Južni Koreji. Ta zunajosončni planet kroži okoli zvezde, ki je večja od našega Sonca in se nahaja v ozvezdju Malega medveda.

Planet so prvič opazili leta 2015, okoli zvezde Baekdu pa kroži na razdalji, ki je polovica razdalje med Zemljo in Soncem. Halla sicer velja za »vroči Jupiter«, kar je klasifikacija, ki temelji na velikosti in temperaturi – je blizu Jupitra, vendar je zaradi bližine zvezde Baekdu veliko bolj vroč.

Planet je preživel sicer usodno kataklizmo, nihče ne ve, zakaj

Astronomi verjamejo, da je planet Halla po čudežu preživel kataklizmo zvezde Baekdu, ki naj bi uničila planete okoli sebe. Kaj takega se je zgodilo prvič v zgodovini. S pomočjo satelita za spremljanje tranzitnih zunajosončnih planetov, ki ga je razvila NASA, so znanstveniki ugotovili, da zvezda trenutno iz svojega jedra izgoreva helij in ne vodik, kar pomeni, da se je v nekem trenutku razširila v tako imenovano rdečo velikanko. »Ta sprememba ima običajno katastrofalne posledice za planete, ki krožijo na kratki razdalji. Ko smo ugotovili, da je Halla preživel v bližini zvezde velikanke, smo bili presenečeni,« je povedal dr. Daniel Huber, profesor na Havajskem inštitutu za astronomijo. »Namreč, ko je zvezda Baekdu pokurila vodik iz svojega jedra, bi se morala 'napihniti' do premera 1,5-kratnika planetove trenutne orbite in ga popolnoma zajeti. Nato bi se vrnila v svojo prejšnjo velikost,« je pojasnil.

Scenarij kot iz Vojne zvezd

Znanstveniki zdaj poskušajo ugotoviti, kako je planet Halla preživel kataklizmični kozmični dogodek. Eden od scenarijev je, verjeli ali ne, podoben Vojni zvezd. »Sistem je lahko podoben izmišljenemu planetu Tatooine, ki kroži okoli dveh sonc. Če je sistem Baekdu prej imel dve zvezdi, bi bila njuna združitev proces, ki bi onemogočil, da bi se ena od njiju toliko razširila, da bi zajela planete, ki krožijo po orbiti,« je pojasnil astronom Tim Bedding z Univerze v Sydneyju. Možno pa je tudi, da je planet Halla nastal šele po katastrofalni kataklizmi, zaradi česar bi bil planet »druge generacije«.