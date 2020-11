Znanstvenik svari: Če se vlada ne zresni, bo do konca meseca 1500 mrtvih

Hrvaški znanstvenik Ivan Đikić je za televizijo N1 komentiral situacijo glede epidemije koronavirusa. »V zadnjem mesecu sem opozarjal, da so razmere izredno resne, danes pa lahko rečem, da je situacija skrb vzbujajoča. Hrvaška je od Švedske prevzela štafeto z najbolj liberalnimi ukrepi in številke so slabe. Če se vlada ne bo zresnila in ne bo začela sprejemati pravilnih ukrepov, bomo do konca tega meseca zagotovo imeli 1500 mrtvih.«



Đikić je opozoril tudi, da je zdravstveni sistem na Hrvaškem kronično bolan. »Biti moramo iskreni do javnosti in ne smemo ves čas trditi, da je vse dobro in stabilno, število umrlih pa narašča s takšno hitrostjo, da nas to res lahko skrbi.« Pravi, da je umrljivost 5,3-krat večja kot spomladi in poziva k zaprtju športnih klubov in bazenov. Brez sodelovanja državljanov ne bo šlo »Vsega tega ne govorim zaradi širjenja panike, a resna vlada bi že morala imeti resen načrt. To pričakujem od oblasti, gre za dobronamerni nasvet strokovnjakov, ker so razmere ušle izpod nadzora,« meni Đikić. Prepričan je, da brez sodelovanja državljanov noben ukrep ne bo učinkovit.



Na Hrvaškem je bilo v četrtek največ novookuženih od začetka epidemije. V zadnjih 24 urah so zabeležili 2848 novih primerov okužbe, število aktivnih primerov pa je 15.356. Med njimi je 1278 bolnikov v bolnišnici, od tega 122 bolnikov na respiratorjih. Umrlo je 29 ljudi.