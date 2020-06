Znanstvenik pojasnjuje, kaj nas čaka: okuženih bi moralo biti 70 odstotkov ljudi

GETTY IMAGES/ISTOCKPHOTO Simbolična fotografija. FOTO: Getty Images, Istockphoto

Kaj nas čaka v prihodnosti?

Hrvaški znanstvenikje v kolumni za Večernji list odgovoril na nekatera najbolj pereča vprašanja, povezana z novim koronavirusom. Seveda mnoge skrbi, da je z vnovičnem povečanjem okužb doma in po Evropi že prišel drugi val. Kot opozarja, sta prvi in drugi val, če gledamo pandemijo kot svetovni pojav, le stvar določene perspektive. V svetovnem merilu smo namreč še naprej priče nenehnemu širjenju novega virusa v velikem prvem valu.Preberite tudi:Edini učinkovit pristop za upočasnitev širjenja virusa po Evropi so bili po mnenju Rudana strogi ukrepi, ki jih je sprejela večina držav. Vzdrževanje fizične razdalje med ljudmi, nošenje mask in umivanje rok so, kot pravi, upočasnili širjenje virusa po vsem svetu. Ponekod jim je tako uspelo popolnoma izkoreniniti virus znotraj meja posameznih držav. Tam se je življenje zdaj skoraj popolnoma vrnilo v normalno stanje. Z globalnega vidika pa se virus še naprej širi po svetovnem prebivalstvu. A znanstvenik opozarja, da je bil prvi val z ukrepi le začasno upočasnjen. Takoj ko so se ukrepi sprostili, se virus širi naprej, še dodaja Rudan, ki opozarja, da se morda zdi, da nas je doletel drugi val, a je to po njegovem mnenju le nadaljevanje prvega.Preberite tudi:V epidemiologiji so namreč valovi epidemije v ožjem smislu običajno povezani z rednimi cikli pojavljanja in izginotja virusov iz človeške populacije. To običajno povzročijo velike sezonske spremembe v naravi in ​​ciklični prehod virusa iz ene skupine rezervoarjev v drugo. V primeru novega koronavirusa še ni povsem jasno, v kolikšni meri bo njegovo širjenje zaznamovalo tudi takšno sezonsko vedenje in v kolikšni meri se nenehno in uspešno širi med ljudmi, ne glede na letne čase.Kaj pa lahko po mnenju Rudana pričakujemo v naslednjih tednih in mesecih? Po njegovem mnenju so države po svetu v nekakšnih časovnih tunelih, saj je veliko odvisno od tega, kdaj je virus prišel na njihovo območje in kdaj so države stanje normalizirale in znižati dnevno število okužb. Zaradi tega so nekatere države v smislu pandemije pred drugimi. Če pogledamo, kaj se z njimi dogaja, je mogoče napovedati dogodke v drugih državah, ki imajo podoben epidemiološki kontekst.Preberite tudi:Kitajska je prva zatrla epidemijo. Od sredine marca na Kitajskem ni bilo bistvenega povečanja števila okuženih ljudi, vendar se je nato virus začel pojavljati sporadično. Zdaj se širi skozi Peking, ki je bil takoj zaprt. Po Kitajski se je virus še naprej širil v Južni Koreji, Iranu in Italiji.Na vprašanje, kaj lahko pričakujemo v naslednjih tednih in mesecih, je pojasnil, da je po ocenah v večini držav po svetu okuženih 10 odstotkov ljudi, da bi se virus nehal širiti, pa bi jih moralo biti okoli 70 odstotkov. Glede cepiva pa je dejal, da le še malo kdo verjame, da bi ga lahko razvili do konca letošnjega leta.