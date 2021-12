Znanstvenica opozorila: Naslednja pandemija bi lahko bila smrtonosnejša

»To ni zadnjič, da je virus ogrožal naša življenja in preživetje. Resnica je, da bi bila lahko naslednja pandemija hujša. Lahko, da bo bolj nalezljiva, smrtonosnejša, eno ali oboje,« je povedala ena izmed znanstvenic, ki je sodelovala pri razvoju cepiva proizvajalca Astrazeneca Sarah Gilbert, piše Guardian.

FOTO: Crocothery, Getty Images, Istockphoto

Opozorila je na to, da so cepiva lahko manj učinkovita proti novoodkriti različici koronavirusa omikron, in pozvala k previdnosti, dokler ne bo o novi različici virusa znanega več. Spike protein omikrona vsebuje mutacije, za katere velja, da povečujejo prenosljivost virusa.

»Obstajajo še dodatne spremembe, ki bi lahko pomenile, da so protitelesa, ki so nastala po cepljenju ali okužbi z drugimi različicami koronavirusa, manj učinkovita pri preprečevanju okužbe z različico omikron. Dokler ne izvemo več, bi morali biti previdni in sprejeti ukrepe za upočasnitev širjenja te nove različice,« je dejala.