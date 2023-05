Znanstvena fantastika? Ne, realnost! Po Zagrebu bodo vozili samovozeči taksiji

Hrvaški podjetnik Mate Rimac razvija avtonomna taksi vozila, storitev t. i. robotaksijev pa bo v Zagrebu predvidoma na voljo do konca leta 2024. Projekt ocenjujejo na okoli 450 milijonov evrov, več kot tretjino nepovratnih sredstev bo prispevala država iz nacionalnega načrta za okrevanje in odpornost.

Podjetje Project 3 Mobility (P3M), ki razvija projekt, sta poleg lastnika najprepoznavnejšega proizvajalca električnih vozil v regiji Rimac grupe ustanovila še direktor za strategijo v podjetju Rimac Automobili Marko Pejković in glavni oblikovalec v tem podjetju Adriano Mudri.

Projekt poleg razvoja in proizvodnje avtomobilov vključuje tudi izgradnjo centra mobilnosti, parka, trga, skladišča in polnilnic za samovozeče taksije v Zagrebu.

Roboti namesto taksistov

Načrte, da bi Zagreb do konca leta 2024 med prvimi na svetu dobil robotizirane taksije, je Rimac razkril javnosti pred dvema letoma. »Gre za velik potencial. Prototip robotskega taksija je izdelan, vendar ga moramo dvigniti na višjo raven in ustrezno predstaviti. Naša ideja je, da to avtonomno vozilo začne voziti po Zagrebu leta 2024,« je dejal.

Mate Rimac ima velike načrte. FOTO: Rimac Automobili

V podjetju so maja lani za hrvaški spletni portal Index.hr napovedali, da v Zagrebu do konca leta 2024 vozilo okoli sto avtonomnih taksijev, nato pa bi njihovo število povečevali do okoli 700.

Dejali to tudi, da se o uvedbi robotaksijev pogovarjajo s 25 drugimi mesti, med katerimi so tudi mesta iz Velike Britanije, Nemčije in z Bližnjega vzhoda. Dodali so, da načrtujejo uvedbo robotaksijev v več kot sto svetovnih prestolnicah.

Pripravljajo spremembe zakona

Da bi omogočili zakonsko podlago za uvedbo storitve avtonomnih taksi vozil, na hrvaškem ministrstvu za promet po pisanju hrvaškega časnika Jutarnji list že pripravljajo spremembe zakona v cestnem prometu. To bo prvi poskus hrvaške vlade, da v zakon vključi uporabo avtonomnih vozil v javnem prometu. Po predlogu, ki ga pripravljajo, se avtonomni taksiji ne bodo razlikovali od taksijev z vozniki, je konec marca pisal Jutarnji list.

Državna pomoč podjetju P3M pri tem projektu znaša 179,5 milijonov evrov in jo je v četrtek odobrila tudi Evropska komisija. Šlo bo za nepovratna sredstva, ki bodo pokrila okoli 45 odstotkov sprejemljivih stroškov. Če bo projekt uspešen in bo ustvaril dodaten zaslužek, bo podjetje državi vrnilo del prejetih sredstev.