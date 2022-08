Znano, v katerem hotelu se je zastrupilo več Slovencev: danes so hotel zapečatili

Turistična inšpekcija je zaprla hotel Loza v Budvi, kjer se je 96 gostov zastrupilo s hrano. Kot smo poročali, so bili med njimi tudi Slovenci. Zdaj pa je znano še, da hotel med zastrupitvijo sploh ni imel uporabnega dovoljenja, poročajo hrvaški mediji.

Kot je povedala vršilka dolžnosti direktorja črnogorske Uprave za inšpekcijske posle Ana Vujošević, so omenjeni hotel v nekaj mesecih zaprli že osmič. »Vse sobe, restavracija in kuhinja so zapečatane. Torej celoten objekt,« je povedala in še, da so bile pred tokratnim zaprtjem sedemkrat nezakonito odstranjene plombe po zaprtju, kar je kaznivo dejanje, zato so ga že prijavili tožilstvu.

Turisti, ki so se zastrupili s hrano, so bili nameščeni v hotelu Loza, vendar še vedno ni jasno, kako in kje točno je prišlo do zastrupitve. Iz črnogorskega inštituta za javno zdravje so sporočili, da so tuji državljani, ki so v soboto imeli znake zastrupitve, v dobrem zdravstvenem stanju. Mikrobiološke raziskave še opravljajo in ko bodo znani njihovi rezultati, jih bodo sporočili javnosti. Večina tujih turistov je bila iz Poljske, Slovaške, Hrvaške, Italije in Slovenije. Ti so obiskali zdravstvene ustanove v Kotorju, Baru in na Cetinju.