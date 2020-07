Znano, koliko novih okužb imajo Hrvati

Zaradi slabše epidemiološke slike je Nizozemska svoje državljane pozvala, naj se zapustijo naše južne sosede.



Kaj se je dogajalo v zadnjih 24 urah

Preberite, kako se jezijo Hrvati na Nemce, ki menda v medije lansirajo lažne informacije in širijo laži.

Na Hrvaškem so od četrtka potrdili še 81 novih okužb z novim koronavirusom, za covidom-19 pa ni umrl nihče, je potrdil hrvaški minister za zdravstvona današnji seji hrvaške vlade. Med drugim je izpostavil, da je bilo na Hrvaškem doslej 128 smrtnih žrtev bolezni covid-19, od tega osem v zadnjem tednu.Beroš je povedal, da imajo na Hrvaškem danes 1032 aktivnih primerov okužbe. Kot je dejal, ima večina okuženih blage simptome bolezni covid-19. Na zdravljenju v bolnišnicah je 139 oseb, med njimi jih je devet na ventilatorjih.Poudaril je, da imajo pod nadzorom nekatera izmed žarišč okužb, kot so bili v preteklih tednih zagrebški nočni klubi in samostan v Đakovu, medtem ko je še zmeraj aktivno žarišče okužbe s poroke v vasi Ivankovo na skrajnem vzhodu države v vukovarsko-sremski županiji. Znova je pozval državljane, naj odgovorno in solidarno spoštujejo epidemiološke ukrepe.Glede na dnevna poročila županijskih štabov civilne zaščite je bilo tudi v preteklih 24 urah največ na novo okuženih v vukovarsko-sremski županiji, v kateri so prijavili še 35 primerov. Sledita območje Zagreba z 29 ter splitsko-dalmatinska županija s 13 okuženimi.V istrski županiji je bilo sedem novih primerov, v šibeniško-kninski pa štirje. V ostalih županijah je bilo še sedem primerov, medtem ko v skoraj polovici hrvaških županij v preteklih 24 urah ni bilo zabeleženih okužb.Skupni podatki za celotno državo se sicer ne ujemajo vedno s podatki posameznih županijskih štabov zaradi različnega časa objave podatkov nekaterih štabov.Medtem so iz hrvaškega štaba civilne zaščite sporočili, da je od 25. februarja, ko so zabeležili prvo okužbo na Hrvaškem, potrdili 4715 okužb. Okrevalo je 3555 ljudi. Doslej so testirali več kot 109.300 ljudi, od tega 1136 v preteklih 24 urah, so še sporočili.