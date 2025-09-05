AMERIŠKI VOGUE

Znano, kdo bo nova urednica legendarne revije

V čevlje Anne Wintour stopa hči ameriške igralke in francoskega režiserja. Chloe Malle, ki je skrbela za spletno stran, je od leta 2022 tudi glas znane revije.
Fotografija: Nova urednica ameriškega Vogua Chloe Malle na lanski prireditvi Met Gala v New Yorku FOTO: Angela Weiss/AFP
Nova urednica ameriškega Vogua Chloe Malle na lanski prireditvi Met Gala v New Yorku FOTO: Angela Weiss/AFP

05.09.2025 ob 07:40
05.09.2025 ob 07:40

Devetintridesetletna Chloe Malle, ki trenutno ureja Vogue.com, bo prevzela vlogo vodje uredniške vsebine ameriškega Vogua, je na spletni strani sporočila slovita modna revija. Chloe Malle je leta 2022 postala tudi glas Vogua - kot sovoditeljica edinega aktualnega podkasta revije The Run-Through with Vogue skupaj s Chiomo Nnadi, vodjo uredniške vsebine britanskega Vogua.

Čeprav se je Anna Wintour odpovedala vlogi glavne urednice revije, bo ostala globalna uredniška direktorica Vogua ter globalna glavna direktorica vsebin pri Condé Nastu, kjer nadzoruje naslove, kot so GQ, Architectural Digest, Vanity Fair, Bon Appétit in Teen Vogue. Chloe Malle bo prevzela vsakodnevno vodenje ameriškega Vogua v tiskani in digitalni obliki, a bo neposredno poročala Anni Wintour. »Moda in mediji se razvijajo z neverjetno hitrostjo in navdušena sem, da sem lahko del tega,« je povedala Chloe Malle za Vogue. »Prav tako se počutim izjemno privilegirano, da imam Anno še vedno ob sebi kot mentorico.«

Vodja, ki premika meje

V trenutku sprememb, tako znotraj mode kot zunaj nje, mora Vogue ostati nosilec standardov in vodja, ki premika meje, je zapisala Anna Wintour. »Chloe je večkrat dokazala, da zna najti ravnovesje med dolgo, edinstveno zgodovino ameriškega Vogua in njegovo prihodnostjo. Navdušena sem, da bom še naprej sodelovala z njo – kot njena mentorica, a tudi kot njena učenka –, medtem ko bo vodila nas in naše občinstvo tja, kjer še nismo bili.«

Njene korenine povezujejo Hollywood, francoski art film in digitalno prihodnost.

Anna Wintour bo še vedno nadzorovala vsebine. FOTO: Kena Betancur/AFP
Anna Wintour bo še vedno nadzorovala vsebine. FOTO: Kena Betancur/AFP

Chloe Malle, rojena 8. novembra 1985, je hči igralke Candice Bergen in francoskega režiserja Louisa Malla. Odraščala je v Los Angelesu, kjer je njena mama igrala v televizijski humoristični nanizanki Murphy Brown. Leta 2000 se je družina preselila nazaj v New York. Študirala je primerjalno književnost in pisanje na univerzi Brown, kjer je urejala študentski časopis, izobrazbo pa pridobila tudi na študijski izmenjavi na Sorboni v Parizu.

Ostaja zvesta svojemu slogu

Pri reviji Vogue je začela leta 2011 in nato do leta 2023 napredovala do spletne urednice Vogua, pod njenim vodstvom se je promet spletne strani podvojil, uvajala je tudi digitalne projekte, kot so Dogue (posebna izdaja s psi slavnih) in Vogue Vintage Guide. Je tudi avtorica ključnih intervjujev, recimo pogovora z ameriško filantropistko in nekdanjo novinarko Lauren Sánchez pred njeno poroko z ustanoviteljem Amazona in enim najbogatejših Zemljanov Jeffom Bezosom, sodelovala je pri organizaciji prireditve Met Gala ter posebnih izdajah revije.

Chloe Malle (levo) z mamo igralko Candice Bergen (desno) in Jane Fonda ob premieri filma Klub zadovoljnih žensk FOTO: Reuters
Chloe Malle (levo) z mamo igralko Candice Bergen (desno) in Jane Fonda ob premieri filma Klub zadovoljnih žensk FOTO: Reuters

Čeprav stopa v zelo prepoznavne čevlje Anne Wintour, ostaja zvesta svojemu slogu: dostopna, ustvarjalna in z občutkom za nove bralne navade. Ko ne vodi modnega imperija, se posveča družini: možu Grahamu McGrathu Albertu in dvema hčerama. Njene korenine povezujejo Hollywood, francoski art film in digitalno prihodnost – kombinacija, ki obljublja svežo dobo ameriškega Vogua.

