Znano, kdaj lahko pričakujemo vročinski val

Torkove temperature ob 8.30. FOTO: Arso

Od ponedeljka, 20. julija, si lahko obetamo vročino. FOTO: Severe Weather

Sreda, četrtek, petek

Jutri bo delno jasno s spremenljivo oblačnostjo, popoldne bodo predvsem v severozahodni Sloveniji nastale posamezne plohe ali nevihte. Najnižje jutranje temperature bodo od 10 do 16, najvišje dnevne od 22 do 27 °C.



V četrtek bo ob morju razmeroma sončno, drugod spremenljivo do pretežno oblačno. Sredi dneva, popoldne in zvečer bodo občasno padavine, delno plohe. Zapihal bo severovzhodni veter, na Primorskem šibka burja.



Do petka zjutraj bo dež večinoma ponehal, čez dan se bo delno razjasnilo. Na Primorskem bo pihala šibka burja. Od sobote do srede bo prevladovalo sončno vreme. Postopno bo topleje, od ponedeljka naprej bodo najvišje dnevne temperature okoli 30 °C.



VIR: Arso

Poletje 2020 za zdaj še ni postreglo z ekstremnimi temperaturami v Evropi. Kot pravijo vremenoslovci, je dogajanje v ozračju zelo dinamično, a ne prinaša visokih temperatur. Ta teden – vse tja do nedelje – prinaša presenetljivo hladne dneve v večjem delu Evrope. Gre za temperature, ki so sicer približno deset stopinj Celzija nižje, kot je običajno v tem času julija. Ne gre samo za Balkan, pač pa tudi v preostalih delih, od vzhodne do severne in zahodne Evrope.V petek sicer prihaja nekaj sprememb, predvsem višje temperature na zahodu in severu Evrope, medtem ko bo Balkan še pod vplivom hladnejšega zraka. Tudi v soboto si ne gre obetati kakšne drastične vročine.V torkovo jutro se je Slovenija sicer zbudila s temperaturami okoli 15 stopinj Celzija, razen na Primorskem – v Kopru in Portorožu so izmerili poletnih 22.Vremenski modeli, ki napovedujejo stanje zračnih mas ter temperatur v prihodnje, kažejo na toplejše vreme v predzadnjem tednu julija. Od 20. tega meseca naprej lahko pričakujemo ogretje ozračja in toplejše ali celo vroče dneve na celini.Portal Severe Weather celo napoveduje vročinski val v nekaterih delih stare celine.