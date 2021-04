Znano, kdaj in koliko časa bomo še premikali ure

leta 2022 v nedeljo 27. marca in 30. oktobra,

leta 2023 v nedeljo 26. marca in 29. oktobra,

leta 2024 v nedeljo 31. marca in 27. oktobra,

leta 2025 v nedeljo 30. marca in 26. oktobra,

leta 2026 v nedeljo 29. marca in 25. oktobra.

Ste se že veselili, da bo vsakoletnega dvakratnega premikanja ure konec, ko je na ravni Evropske unije nastal predlog, da bi leta 2021 še zadnjič premaknili uro? Če da, ne boste ravno veseli, da se bo premikanje s poletnega na zimski čas in obratno nadaljevalo še najmanj nekaj let.Evropska komisija je v skladu z direktivo Evropskega parlamenta in Sveta o ureditvi poletnega časa sklenila, da se bo za obdobje od leta 2022 do vključno 2026 poletni čas začel in končal na navedene datume ob 1.00 ponoči po univerzalnem koordiniranem času (UTC):Po predlogu o prenehanju premikanja ure naj bi se vsaka država članica odločila, kateri čas bo uporabljala – zimskega ali poletnega. Vendar pa je predlog obstal, aktivnosti na tem področju stojijo, Evropejci pa bomo še naprej dvakrat letno premikali ure. No, roko na srce, večinoma se na skoraj vseh napravah ure premaknejo kar same.