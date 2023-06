Znano, kakšno je zdravstvno stanje papeža Frančiška

Papež Frančišek je po operaciji na črevesju, ki jo je v sredo prestal brez zapletov, preživel mirno noč, danes besede zdravstvenega osebja v rimski bolnišnici Gemelli navaja italijanska tiskovna agencija Ansa. Po triurni operaciji se je 86-letni papež celo šalil s kirurgom.

Papeža so v sredo popoldne ob splošni anesteziji operirali zaradi ukleščene trebušne kile, da bi preprečili zaporo črevesja. Že kmalu po tem so sporočili, da je poseg prestal brez zapletov.

Tudi noč je poglavar katoliške cerkve preživel mirno. Kot je dejal kirurg Sergio Alfieri, ki je opravil poseg, se je z njim celo šalil.

»Papež je v redu. Šalil se je z mano in rekel: 'Kdaj bo tretja operacija?'« je po poročanju avstrijske tiskovne agencije APA dejal Alfieri, ki je Frančiška operiral že julija 2021.

Kirurg Sergio Alfieri FOTO: Remo Casilli Reuters

Papež bo na opazovanju in okrevanju v bolnišnici ostal od pet do sedem dni. Če se bo po tem počutil dobro, se bo lahko vrnil k opravljanju svojih obveznosti. Do 18. junija so sicer v Vatikanu iz previdnosti odpovedali vse njegove predvidene avdience.

Zadnja operacija vzbuja nove skrbi glede zdravstvenega stanja Frančiška, ki je 13. marca praznoval deseto obletnico na čelu Cerkve in ima že dlje časa težave z zdravjem. Konec marca je denimo tri dni preživel v bolnišnici Gemelli na zdravljenju zaradi bronhitisa. Zaradi težav s koleni včasih uporablja voziček.

Možnosti, da bi zaradi zdravstvenih težav v prihodnosti odstopil s položaja, ne izključuje, kot pa je dejal februarja, tega zaenkrat nima v načrtu.