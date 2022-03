Znano, kaj so Rusi in Ukrajinci odločili na pogajanjih

Tretji krog pogajanj med Rusijo in Ukrajino se je uradno končal. Čeprav današnji pogovori, ki so se osredotočili na zagotavljanje humanitarnih koridorjev, niso prinesli vidnejšega napredka oziroma konkretnih rezultatov, so predstavniki obeh strani izrazili pripravljenost na nadaljevanje pogajanj, poročajo tuje tiskovne agencije.

Rusko veleposlaništvo v Minsku je po navedbah beloruskih in ruskih medijev sporočilo, da se je tretji krog pogajanj med Rusijo in Ukrajino, ki je potekal v narodnem parku Beloveška pušča na meji med Poljsko in Belorusijo, po treh urah uradno zaključil.

Rusi: Naša pričakovanja se niso izpolnila

Glavni ruski pogajalec Vladimir Medinski je ob tem dejal, da so se pogovori osredotočili na odprtje humanitarnih koridorjev za civiliste, ujete v obleganih ukrajinskih mestih, a po oceni ruske delegacije niso izpolnili pričakovanj, poroča francoska tiskovna agencija AFP.

»Naša pričakovanja se niso izpolnila, toda pogajanja se bodo nadaljevala. Upamo, da bomo naslednjič lahko naredili pomembnejši korak naprej,« je Medinski dejal v izjavi za rusko televizijo, še navaja AFP.

Medinski je obenem izrazil upanje, da se bodo evakuacijske poti odprle v torek, a poudaril, da je še prezgodaj, da bi lahko o tem govorili z gotovostjo. »Upamo, da bodo koridorji od jutri končno začeli delovati. Ukrajinska stran je podala svoja zagotovila, vendar je še prezgodaj, da bi govorili o čem resnično pozitivnem,« je dejal.

Slutski: Četrti krog pogajanj v bližnji prihodnosti

Drugi ruski pogajalec, poslanec Leonid Slutski je izrazil upanje, da se bodo pogovori hitro nadaljevali. Natančnega datuma četrtega kroga ni navedel, bi pa naj bil določen »v bližnji prihodnosti«. Opozoril je sicer, da »se ne moremo slepiti z iluzijo, da bo končni rezultat dosežen že v naslednjem koraku«.

Slutski je po navedbah ruske tiskovne agencije Tass dejal še, da bo v kratkem v Belorusiji kmalu potekal tudi četrti krog rusko-ukrajinskih pogajanj.

Premiki na področju logistike koridorjev

Glavni ukrajinski predstavnik Mihajlo Podoljak je medtem na družbenem omrežju Twitter zapisal, da so »na področju logistike humanitarnih koridorjev dosegli nekaj majhnih pozitivnih premikov«.

»Nadaljevala so se intenzivna pogajanja o osnovnem političnem paketu ukrepov, vključno s prekinitvijo ognja in varnostnimi jamstvi. Za zdaj še ni rezultatov, ki bi bistveno izboljšali razmere,« je Podoljak dodal v posnetku, ki ga je poleg izjave objavil na Twitterju.

Obe strani sta se že na drugem srečanju v četrtek dogovorili o vzpostavitvi varnih evakuacijskih koridorjev za civiliste, toda po tem dogovoru je v minulih dneh spodletelo že več poskusov evakuacije prebivalcev iz ukrajinskih mest.