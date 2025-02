Znano, kaj bo v Beogradu na ruševinah nekdanjega generalštaba gradil Trumpov zet (FOTO)

Investicijska družba Affinity Partners, ki sta jo ustanovila Jared Kushner, zet ameriškega predsednika Donalda Trumpa, in emiratski milijarder Mohamed Albabar bosta skupaj zgradila luksuzni hotel in apartmajsko naselje v Beogradu na območju nekdanjega jugoslovanskega ministrstva za obrambo, navaja Bloomberg.

Ivanka Trump in Jared Kushner. FOTO: Carlos Barria Reuters

Stavba je zdaj v ruševinah, saj so jo med vojaškim posredovanjem Nata leta 1999 večkrat zadele rakete. Luksuzno hotelsko-apartmajsko naselje bi imelo tudi spomenik in muzej, ki bi ljudi spominjal na novejšo zgodovino in posledice Natovih zračnih napadov.

Del javnosti in opozicijski politiki so pred tem izražali ogorčenje, da bo sedaj prav ameriško podjetje obnovilo to stavbo, saj ruševine generalštaba veljajo, kot neuradni spomenik na Natovo bombradiranje.

Iddeja o investiciji sicer ni nova, Trump je o tem razmišljal že preden je leta 2016 kandidiral za predsednika ZDA.