Znano, ali so našli truplo pogrešanega Mateja

Truplo mlajšega moškega, ki so ga včeraj našli v Donavi, je Matejevo. Tako je potrdila analiza DNK, piše Telegraf.

Mornarji so truplo, ki je lebdelo v vodi, našli okoli 9.30. Policija je prišla na kraj takoj po odkritju, na terenu so tudi izvedenci sodne medicine. Srbska policija je o tem, da so v Donavi našli truplo, ki po opisu in garderobi ustreza pogrešanemu Perišu, obvestila tudi njegovega očeta Nenada Periša.

Matej Periš je v Beograd s prijatelji prišel iz Splita na praznovanje novega leta. V noči izginotja je obiskal klub Gotik blizu reke Save. Po znanih informacijah je izginil okoli 2. ure, potem ko je iz še neznanega razloga zapustil klub. Kasneje so se pojavili posnetki nadzornih kamer, na katerih je tekel po ulicah Beograda. V iskanje pogrešanega Splitčana so se vključile vse enote srbske policije, a do danes niso našli odgovora na vprašanje, kaj se je dogajalo tisto noč.