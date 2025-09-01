Znanih več podrobnosti o smrti najstnika, ki ga je ubila mina: ni je sprožil on

Kot smo že pisali, je v naselju Hodžići pri Doboju v soboto popoldne na enem najbolj z minami onesnaženih območij v BiH življenje izgubil 19-letni Mehmed (Mihreta) Hasanamidžić. Mladenič je umrl, ko je pri vračanju manjše črede koz ena od živali sprožila protipehotno mino tipa PROM-1. Eksplozija je v trenutku ubila pet koz, Mehmed, ki je bil od eksplozije oddaljen približno deset metrov, pa je bil hudo ranjen, ker so ga zadeli šrapneli v glavo in trebuh. Poškodbe so bile usodne.

Že četrta žrtev v isti družini

Družina Hasanamidžić je zaradi ostankov vojne že večkrat plačala najvišjo ceno. Pred Mehmedom sta na minskih poljih umrla njegov stric Ešref in teta Šahza, njegov oče Mihret pa je pri eksploziji ostal brez noge in kasneje umrl. Prav na istem območju je pred leti življenje izgubila tudi Šahza, ko je skupaj s soprogom nabirala kovinske odpadke, da bi zaslužila za preživetje.

Odgovorne službe so morale po nesreči več ur čistiti teren, da so sploh lahko varno prišle do kraja eksplozije. Kot so poudarile, gre za izredno nevarno območje, dostop do kraja pa tudi po intervenciji ostaja prepovedan. Nadaljnje postopke vodi policija skupaj s tožilstvom v Doboju.

Šok in žalost v vasi

Vas Hodžići je pretresena. Od jutra po nesreči prihajajo k družini sosedi, prijatelji in sorodniki, ki skušajo pomagati. Eden od domačinov je za tamkajšnje medije dejal, da bi bilo treba nesrečno družino preseliti na varnejše območje, »da ne pade še kakšna žrtev«.

BiH je še vedno ena najbolj z minami onesnaženih držav na svetu – po ocenah je v zemlji še vedno zakopanih približno 170.000 protipehotnih min, več kot 800 kvadratnih kilometrov površin pa ostaja nevarnih. Od leta 1995 je v eksplozijah min umrlo že več kot 600 ljudi, skupaj je bilo ranjenih skoraj 1800 oseb.

Telo mladega Mehmeda so zvečer prepeljali v Banja Luko na obdukcijo, kjer bodo potrdili točne okoliščine njegove smrti.