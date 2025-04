Znani politik gre v zapor! Priznal, da je nenehno lagal

Nekdanji republikanski zvezni kongresnik George Santos je bil danes zaradi kraje identitet, prevar in poneverb obsojen na 87-mesečno zaporno kazen, so sporočili z zveznega sodišča v New Yorku. Kazen bo lažnivi kongresnik začel prestajati 25. julija.

Santos je avgusta lani priznal krivdo za dejanja, ki mu jih je očitala obtožnica in izhajajo iz njegove volilne kampanje leta 2022, ko je prišlo na dan, da je nenehno lagal o svojem zasebnem in poslovnem življenju.

Obtožen je bil tudi goljufij v zvezi z nadomestili za brezposelnost v času pandemije covida-19 in zlorabe sredstev za kampanjo.

Zvezno tožilstvo je zanj zahtevalo več kot sedem let kazni, njegovi odvetniki pa so prosili za ne več kot dve leti, poroča televizija CNN. Plačati bo moral tudi 373.000 dolarjev denarne kazni.

Velik podpornik Trumpa

Santos se razglaša za velikega podpornika predsednika ZDA Donalda Trumpa, ki pa za zdaj še ni posredoval v njegov prid, kot je to storil v primeru kazenskega pregona newyorškega župana Erica Adamsa, kjer je zvezno tožilstvo odstopilo od obtožnice v zameno za sodelovanje mesta pri lovu na nedokumentirane priseljence.

V pogovoru za časnik New York Times je Santos, ki je krivdo priznal, preroško napovedal, da pričakuje kazen 87 mesecev zapora, s čimer da se je sprijaznil.