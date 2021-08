Znani podjetnik je podaril umetnine rodnemu mestu

Galerija malih formatov

Stalna zbirka malih slik in kipcev je prava retrospektiva najbolj znanih hrvaških in vrste tujih likovnih umetnikov zadnjega stoletja.

Brez vstopnine

300 umetnin je na ogled brezplačno.

Na Bolu na Braču je od letos na voljo prav poseben presežek. V prostorih Poljoprivredne zadruge v bolski luki (nekdanja prva hrvaška čitalnica), v novi Galeriji malih formatov, je na ogled izjemno lepa stalna zbirka malih slik in kipcev, ki je prava retrospektiva najbolj znanih hrvaških in vrste tujih likovnih umetnikov zadnjega stoletja.Med njimi je tudi veliko teh, za katere sta kolorit in ambient otokov, morja in obale ter Dalmacije še poseben navdih. Zbirka del 260 umetnikov – slikarjev in kiparjev –, to je 300 umetnin manjših formatov (miniature), je donacija znanega hrvaškega ljubitelja in mecena umetnosti, nekdaj uspešnega gospodarstvenika, ki je tovrstna likovna dela strastno zbiral vse življenje. Zdaj pa jih je podaril rodnemu Bolu.»Pri umetnini malega formata, miniaturi, ne gre le za vprašanje velikosti,« pravi Karninčić, »to so lahko najbolj iskrene reakcije umetnika na neko temo, spontane so in vedno tudi hitre, neposredne. Zato jih imam rad.«Postavitev razstave je izjemna, razumljivo, saj je prispevek znamenitega hrvaškega poznavalca likovne umetnosti. Tu so umetniki, kot soin številni drugi, tudi mlajši odlični ustvarjalci. Preseneti vas tudi nekaj povsem odštekanih novih pristopov v sodobni likovni umetnosti. Eden od zidov galerije pa ostaja prazen. Na njem bodo vsako leto posebne priložnostne razstave umetnikov malih formatov od vsepovsod.Morda vas pot ali barka zanese na Bol in si boste razstavo ogledali, navdihnila vas bo, lahko pa je prav to motiv za obisk in dodatni užitek, ki ga ponujata Dalmacija in otok Brač. Tudi prostor Galerije malih formatov na Bolu na Braču je atraktiven. Je delo arhitektovin je prejel že vrsto priznanj. Vstopnine za zdaj ni, ogled je mogoč vsak dan med 11. in 13. uro ter med 19. in 23. uro od aprila do začetka oktobra ali po dogovoru.