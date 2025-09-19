Znanemu komiku zaradi izjav o Kirku ukinili oddajo, drugi komiki zdaj skočili v zrak

Ameriškemu komiku Jimmyju Kimmlu, čigar pogovorno televizijsko oddajo so ukinili zaradi njegovih izjav o umoru desničarskega aktivista Charlieja Kirka, so podporo izrazili kolegi komiki v ZDA. Odločitev so označili za cenzuro in kritizirali vlado predsednika Donalda Trumpa, ki so ji očitali zatiranje svobode govora.

Komiki, ki tako kot Kimmel vodijo večerne pogovorne oddaje, niso skrivali šoka in zaskrbljenosti, potem ko je televizijska mreža ABC pod pritiskom predsednika Trumpa, ki so ga vsakodnevno kritizirali, v sredo sporočila, da bo s programa umaknila Kimmlovo oddajo.

»Nocoj smo vsi Jimmy Kimmel!« je svojo oddajo v četrtek začel Stephen Colbert in odločitev ABC označil za »očitno cenzuro«. Colbert, sicer oster kritik Trumpa, je bil julija obveščen, da bo njegova oddaja The Late Show na televiziji CBS maja prihodnje leto iz finančnih razlogov prihodnje leto ukinjena. Odločitev o ukinitvi Colbertove oddaje je sledila kmalu po tistem, ko je priljubljeni komik kritiziral odločitev matične družbe CBS, Paramount Global, da bo poravnala tožbo, ki jo je Trump vložil proti CBS News zaradi intervjuja z nekdanjo ameriško podpredsednico Kamalo Harris.

Odzval se je s satiričnim segmentom

Voditelj oddaje The Daily Show Jon Stewart se je v četrtek zvečer na kanalu Comedy Central odzval na ukinitev Kimmlove oddaje s satiričnim segmentom v obliki parodije, v katerem se je označil za »domoljubno poslušnega voditelja«, čigar oddajo je »odobrila vlada«.

Seth Meyers, voditelj Late Night na televiziji NBC, pa je svojo oddajo začel z izjavo, da Trumpova administracija »zatira svobodo govora«, in povedal, da je zanj »privilegij in čast, da Jimmyja Kimmla imenuje za svojega prijatelja«, poroča francoska tiskovna agencija AFP. Nadaljeval je v bolj ironičnem tonu, pri čemer je dejal, da je imel Trumpa vselej za »vizionarja, inovatorja, odličnega predsednika in še boljšega igralca golfa«. »Če ste me kdaj videli reči kaj negativnega o njem, je to samo umetna inteligenca,« je dodal.

»Ne vem, kaj se dogaja, in nihče ne ve. Poznam pa Jimmyja Kimmla, ki je spodoben, zabaven in ljubeč fant, in upam, da se bo vrnil,« pa je v svoji oddaji The Tonight Show na NBC povedal voditelj Jimmy Fallon in tako kot nekateri njegovi kolegi opozoril na cenzuro.

Legendarni voditelj večernih televizijskih oddaj David Letterman pa je odločitev ABC označil za smešno. »Ne moreš kar tako odpustiti nekoga, ker se ga bojiš ali se poskušaš prilizovati avtoritarni kriminalni administraciji v Ovalni pisarni,« je dejal na dogodku v New Yorku.