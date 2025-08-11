Znana restavracija doživlja mednarodni spletni pogrom: »Zavrnili so me zaradi moje narodnosti«

Znani zagrebški restavraciji Ježeva kućica, ki se nahaja v bližini parka Maksimir, se je te dni zgodilo nekaj povsem nepričakovanega. Po kratki interakciji med natakarico in izraelskimi gosti je lokal čez noč prejel več kot 120 slabih ocen na Googlu – večinoma iz Izraela, večina brez komentarja ali z zelo negativno vsebino, piše Jutarnji list.

Vse se je začelo v nedeljo zvečer, ko je v restavracijo prispela izraelska družina s štirimi člani. Med klepetom z natakarico so omenili, da prihajajo iz Izraela, na kar jih je natakarica – tako zatrjuje lastnica lokala Iva Žilić – iz zaskrbljenosti vprašala, ali živijo blizu območja spopadov v Gazi. Družina je takoj zatem odpovedala naročilo, vstala in zapustila restavracijo.

Čeprav je natakarica hitro dojela, da so se gostje morda počutili užaljeni, nihče ni pričakoval, tega, kar je sledilo: v samo eni noči je lokal preplavilo več kot 120 negativnih ocen na Googlu. Številne so bile napisane v hebrejščini ali angleščini, večinoma brez vsebine, ocena pa zgolj ena zvezdica.

»To je virtualni napad«

Komentarji so si bili podobni: »Strežba grozna«, »Natakarica nesramna«, »Hrana obupna«, »Vse smrdi«, »Nič ne priporočam«. Eden izmed zapisov celo trdi: »Odkrito so me zavrnili zaradi moje narodnosti.«

Po analizi profilov je hitro postalo jasno, da gre v večini primerov za uporabnike iz Izraela, ki pred tem restavracije nikoli niso obiskali. Večina recenzij je bila objavljena v istem časovnem okviru, kar jasno kaže na tako imenovani review bombing – usklajen spletni napad z namenom škodovanja ugledu podjetja.

Lastnica: »To ni kritika, to je šikaniranje«

Lastnica Iva Žilić je restavracijo odprla leta 2020 in pravi, da v petih letih delovanja še nikoli niso imeli podobne težave. Zdaj je ogorčena: »To ni kritika. To je maltretiranje. Delamo pošteno, trudimo se, zaposleni so prijazni in nikakor niso zlonamerni. Ta napad škoduje ne le meni, ampak tudi mojim zaposlenim, ki živijo od tega dela.«

Lotili so se jih preko spleta. FOTO: Antonioguillem Getty Images/istockphoto

Dodaja, da je natakarica v pogovoru zgolj postavila vprašanje, ki ni bilo zlonamerno, temveč čisto človeško: »Vprašala jih je, ali prihajajo z območja konflikta. Ni imela nobenega slabega namena. Ne verjamem, da se imamo za kaj opravičevati.«

Ocene padajo, a podpora raste

Pred incidentom je restavracija na Googlu beležila večinoma odlične ocene. Po »napadu« se je povprečje začasno spustilo na 4,5 zvezdice, kar sicer ni dramatično, a je dovolj, da odvrne morebitne nove goste.

K sreči so se odzvali tudi zvesti obiskovalci. Po objavi na Instagramu, kjer so razložili, kaj se dogaja, so začeli prejemati tudi pozitivne komentarje in podporo: »Gostje, ki nas poznajo, so se oglasili z lepimi besedami in ocenami. S tem nam pomagajo povrniti ugled.«

Restavracija je trenutno zaprta zaradi kolektivnega dopusta, odprli naj bi se ponovno 18. avgusta. Do takrat upajo, da se bo spletna vojna polegla in da bodo lahko normalno nadaljevali delo. »Verjamem, da nas rešuje kakovost hrane, ne ocene na spletu,« je še povedala lastnica.