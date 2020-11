Znana letalska družba bo od potnikov zahtevala potrdilo o cepljenju

REUTERS FOTO: Stringer Reuters

Potovanja v času epidemije koronavirusa so popolnoma drugačna kot v časih pred njim. Letalske družbe so morale sprejeti številne ukrepe, da bi zaščitile svoje potnike in omočile varna potovanja, brez prenosa okužb. Na letališčih veljajo dodatnih zaščitni ukrepi, higiena je na visokem nivoju.Nekatere letalske družbe pa že pripravljajo strategije in pravila za potovanju v prihodnjem letu. Svetovna znanstvena organizacija je že napovedala, da je le še vprašanje časa, kdaj bo širši javnosti na voljo cepivo in avstralska letalska družba Qantas je napovedi vzela resno. Kot je napovedal direktor ene največjih avstralskih letalskih družb, bo cepljenje za njihove potnike obvezno.Samo s potrdilom o cepljenju proti koronavirusu boste lahko leteli z njihovo letalsko družbo. To pravilo bo še posebej veljajo za mednarodne lete, saj je po mnenju Joyca prav ta vrsta potovanj najbolj rizična za prenos virusa v določeno državo.