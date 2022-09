Znan datum pogreba kraljice

Iz Buckihgamske palače so sporočili, kdaj bo zadnje slovo od pokojne britanske kraljice Elizabete II..

Pokopali jo bodo v ponedeljek, 19. septembra. Pogreb bo v Westminstrski opatiji v Londonu.

Dan pogreba bo po ukazu novega kralja Karla III. dela prost dan v Angliji, Walesu ter na Severnem Irskem in Škotskem.

Kraljičina krsta bo pred tem od srede, 14. septembra, v Westminstrski dvorani.

Če se bodo pristojni v celoti držali predhodno oblikovanega načrta dogodkov, ki naj bi sledili kraljičini smrti, bo krsta v Westminstrski dvorani 23 ur na dan dostopna za javnost, ki se bo tako lahko še zadnjič poslovila od preminule monarhinje.

Načrt, ki je bil zasnovan že v 60. letih prejšnjega stoletja in od leta 2017 nosi ime Operacija Londonski Most (Operation London Bridge), je bil vse do nedavnega zavit v tančico skrivnosti.

Ta načrt med drugim predvideva, da bo za kraljico potekal pogreb z državniškimi častmi v Westminstrski opatiji, pri čemer bo opoldne po vsej državi zapovedan dvominutni molk. Pogrebna sprevoda bosta predvidoma potekala v Londonu in Windsorju, pogrebna maša pa v kapeli svetega Jurija na gradu Windsor, kjer naj bi bila kraljica tudi pokopana.

V ponedeljek naj bi krsto s posmrtnimi ostanki kraljice v sprevodu odpeljali po osrednji ulici škotskega Edinburgha, imenovani Royal Mile, do katedrale sv. Gilesa, kjer bo potekalo bogoslužje.