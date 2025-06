Znamenito zlato posmrtno masko Tutankamona ​bodo premestili

Znamenito zlato posmrtno masko faraona Tutankamona in druge zaklade bodo iz Egipčanskega muzeja v Kairu po okoli 100 letih premestili v nov Veliki egipčanski muzej v bližini piramid v Gizi. Svetovno znano zlato masko bodo tako združili z več kot 5000 predmeti iz njegove grobnice v novem muzeju, katerega uradno odprtje so napovedali za konec leta.

26 PREDMETOV iz Tutankamonove zbirke bo na ogled.

Kot je povedal direktor muzeja Ali Abdel Halim, je v Egipčanskem muzeju na trgu Tahrir le še 26 predmetov iz Tutankamonove zbirke in vse bodo kmalu premestili. Med njimi so notranja zlata krsta, pozlačena krsta, zlato bodalo, kozmetična skrinjica, miniaturne krste, kraljevi diadem in naprsni križi.

Več kot 100.000 artefaktov

Neoklasicistična stavba z zbledelimi vitrinami, brez klimatske naprave in postarano infrastrukturo, je čisto nasprotje visokotehnološkim sistemom v Velikem egipčanskem muzeju. Ko bodo tega odprli, bo največji muzej na svetu, posvečen eni sami civilizaciji, z več kot 100.000 artefakti. Več kot polovica bo na ogled javnosti.

Odkar je britanski arheolog Howard Carter leta 1922 odkril nepoškodovano grobnico faraona, bodo zakladi kralja Tutankamona v posebnem krilu muzeja prvič v zgodovini razstavljeni skupaj. Mumija Tutankamona, ki je vladal Egiptu med letoma 1332 in 1323 pr. n. št., ostaja na prvotni lokaciji v Dolini kraljev v Luksorju, saj je pomemben del arheološkega najdišča. V Velikem egipčanskem muzeju bo prikazana virtualna replika mumije.

Mumija Tutankamona ostaja v Dolini kraljev v Luksorju.

Egipčanski muzej na trgu Tahrir, ki velja za dolgoletno zgodovinsko središče egiptologije, je sicer leta 2021 ostal brez 22 mumij kraljev, med drugim faraona Ramzesa II. in faraonke Hačepsut, ki so jih premestili v Narodni muzej egipčanske civilizacije v Kairu. Po besedah direktorja muzeja hranijo še približno 170.000 predmetov, med njimi so zakladi Tutankamonovih prednikov ter predmeti iz starodavnega Tanisa, kot je zlata posmrtna maska kralja Amenemopeja.

Iz skladiščnih in razstavnih dvoran muzeja na trgu Tahrir so v Veliki egipčanski muzej premestili že 32.000 predmetov. Prostor z zbirko Tutankamonovih artefaktov bo zapolnila nova razstava, ki bo enakovredna pomenu Tutovih zakladov.